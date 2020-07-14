«Урал» — «Арсенал». Прогноз: Луценко догонит Дзюбу в гонке бомбардиров чемпионата России

15 июля «Урал» и «Арсенал» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Урал» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула (15.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в среду, 15 июля, четырьмя матчами.

В 16:00 мск в Екатеринбурге местный «Урал» начнёт выяснять отношения с «Арсеналом». Соперники находятся в середине турнирной таблицы, сохраняя кое-какие шансы на шестое место. Оно может вывести в квалификацию Лиги Европы в том случае, если «Зенит» станет обладателем Кубка России.

Правда, шансы эти скорее теоретические. «Урал» набрал 35 очков и занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге, у «Арсенала» 34 балла и 10-я строчка. Топ-6 замыкает «Уфа» (37), а теневым претендентом можно считать московское «Динамо», у которого 35 очков при игре в запасе. Слишком многое должно совпасть.

«Рединг» — «Мидлсбро». Прогноз: традиции в Чемпионшипе чтут. Уорнок и Макнейр дадут жару В шести предыдущих очных встречах «Мидлсбро» непременно оказывался сильнее.

У «шмелей» остаётся реальная возможность попасть в еврокубки через Кубок России, где в полуфинале 19 июля предстоит сразиться с «Химками». Скорее всего, тренерский штаб проведёт определённую ротацию: календарь невероятно плотный, нужно разгрузить лидеров. Это повышает шансы туляков.

«Канониры» после увольнения Игоря Черевченко приободрились, добыв две победы в трёх поединках. Впрочем, качество футбола всё ещё оставляет желать лучшего. С «Динамо» (1:0) откровенно повезло: быстрый гол, удаление ещё до перерыва. Удалось вытерпеть, хотя бело-голубые создали достаточно и даже угодили в перекладину.

Затем состоялось безвольное поражение от «Крыльев Советов» (2:4), а на десерт — натужная победа над «Тамбовом» (2:1). «Волки» смотрелись никак не хуже, но слабая реализация и очередной гол Луценко перевесили. По общему уровню соперники смотрятся сопоставимо, в такой ситуации на первый план выходят детали.

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Прежде всего стоит взглянуть на статистику очных встреч. Здесь всё очень интересно, поскольку четыре предыдущих поединка завершились вничью. Два из них состоялись в рамках РПЛ, ещё два — в Кубке России. И второе — в трёх последних случаях голы забивались в обе стороны.

Также на стороне «Арсенала» лишний день отдыха. Игра с «Тамбовом» состоялась 11 июля, а «Урал» на следующий день без шансов проиграл в гостях у «Краснодара» (0:3). На таком фоне мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75 и ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.92. Пропускают екатеринбуржцы много и со вкусом.

Отдельно стоит рассмотреть гол Евгения Луценко. Опытный форвард забивает на протяжении шести матчей и будет необычайно мотивирован, в гонке бомбардиров он отстаёт от Артёма Дзюбы всего на один мяч. А «Урал» пропускает больше всех в РПЛ (49). В девяти последних встречах «шмели» непременно вытаскивали мяч из сетки ворот.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула 15 июля

«Урал» обладает худшей обороной в РПЛ — аж 49 пропущенных мячей. В девяти предыдущих матчах «шмели» непременно пропускали. А у «Арсенала» есть опытный Евгений Луценко, забивший в шести последних турах. У екатеринбуржцев на носу полуфинал Кубка России, что повышает вероятность ротации. Один-два гола «канониры» наверняка сообразят.

Ставка: ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.92.

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