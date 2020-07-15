«Хетафе» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Мората проведут мастер-класс

16 июля «Хетафе» и «Атлетико Мадрид» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетико»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июля «Хетафе» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 3.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.05.

Анализ и прогноз матча Примеры «Хетафе» — «Атлетико Мадрид» (16.07.2020)

Чемпионат Испании набрал ход и вышел на финишную прямую. Девять туров уже позади, осталось ещё два. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг осталось не так много. Программа 37-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В четверг, 16 июля, состоятся все 10 матчей. По традиции два заключительных тура играются синхронно, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. В 19:30 начнут «Эйбар» и «Вальядолид» — им ни при каких обстоятельствах не грозит ни понижение в классе, ни еврокубки.

А вот для всех остальных стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Хетафе местный одноимённый клуб на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» сразится с «Атлетико». Соперники входят в топ-6 чемпионата Испании, однако прямыми конкурентами не являются. Больше того — турнирная мотивация сохраняется лишь у одной из сторон.

Мадридцам уже ничего не надо. Заключительную часть сезона они провели великолепно. Предыдущие поражение состоялось ещё 1 февраля, да и то в соперник был мадридский «Реал» (0:1). А после карантина всё пошло как по маслу: шесть побед и три ничьи в девяти турах, 21 очко из 27 возможных.

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График великолепный. Неудивительно, что мощный спурт позволил подопечным Диего Симеоне не только влететь в зону Лиги чемпионов, но и досрочно гарантировать себе место в топ-4. На данный момент они располагаются на третьей строчке, имея в активе 66 очков. Идущий пятым «Вильярреал» отстаёт на девять пунктов.

Вообще, на кону битва за третье место с «Севильей», которая уступает только по дополнительным показателям. Но после реформы Лиги чемпионов даже обладатель четвёртого места в Ла Лиге попадает в групповой этап напрямую. Кроме того, в гостях в пяти поединках после рестарта первенства они оказались сильнее лишь дважды.

Разгром «Осасуны» (5:0) получился ярким, а вот с «Леванте» (1:0) дело вполне могло закончиться потерей очков. Ну и три осечки — 1:1 с «Атлетиком» из Бильбао, 2:2 с «Барселоной» и 1:1 с «Сельтой». «Хетафе» как раз мотивирован на зависть, сражение за попадание в Лигу Европы в самом разгаре.

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Пока синие располагаются на шестой строчке с 54 очками. «Реал Сосьедад» уступает только по дополнительным показателям, а «Атлетик» находится в трёх пунктах позади. Вроде бы появляется соблазн сыграть от хозяев, но он натыкается на два бетонных аргумента. Первый — состояние команды.

Всего одна победа в девяти турах после рестарта сезона, да и та на тоненького. Огромные проблемы с созиданием, каждый мяч даётся через кровь, пот и слёзы. И второй — статистика очных встреч. Тут всё ещё печальнее. В 11 предыдущих случаях побеждал АТМД. Больше того — всякий раз он делал это всухую!

В принципе, на таком фоне можно заиграть вполне рабочий коэффициент 3.30. Именно столько дают на победу гостей всухую. Но есть и пара вариантов попроще. Первый — лобовая победа «Атлетико» за приличные 2.45. И второй — «Хетафе» не забьёт за 2.22. Мотивация — хорошая штука, но в последние недели она никак не помогала подопечным Пепе Бордаласа.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Атлетико» 16 июля 2020

«Матрасники» не проигрывают с 1 февраля и пропускают только по большим праздникам, а «Хетафе» после возобновления сезона выглядит кошмарно. Всего одна победа в девяти турах, гигантские проблемы с созиданием. В 11 предыдущих очных встречах АТМД не просто выигрывал, но ещё и делал это всухую. Проверим ставку «хозяева не забьют» за 2.22.

Ставка: «Хетафе» не забьёт за 2.22.