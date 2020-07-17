«Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз: Клаван и Берарди дадут зайти коэффициенту 2.75 в Серии А

18 июля «Кальяри» и «Сассуоло» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Сассуоло»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 18 июля «Кальяри» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.85.

Анализ и прогноз матча Серии А «Кальяри» — «Сассуоло» (18.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Суонси Сити» — «Бристоль». Прогноз: берём коэффициент 2.55 в матче Чемпионшипа Соперники сохранят шансы на топ-6 только в случае победы. Значит, будет весело.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались семь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 34-го тура стартует в субботу, 18 июля, тремя матчами. В 20:30 мск в Кальяри местный одноимённый клуб сразится с «Сассуоло».

Это два крепких середняка, которые даже в турнирной таблице находятся рядом. Между ними всего шесть очков, хотя назвать соперников прямыми конкурентами довольно сложно. Дело в том, что только один из них сохраняет реальную мотивацию на оставшуюся часть сезона, а второй может играть в своё удовольствие.

Сардинцы на момент возобновления первенства находились рядом с зоной еврокубков, вот только в июле результаты резко просели. Безвыигрышная серия достигла пяти матчей, на этом отрезке удалось набрать всего три очка. Хотя календарь был замечательным — всего один клуб из топ-9.

«Чарльтон» — «Уиган». Прогноз: Эйден Макгиди поможет воспользоваться ошибкой букмекеров «Уиган» в прошлом туре забил восемь голов «Халлу», а теперь навестит другого аутсайдера.

Красно-синие уступили «Аталанте» (0:1) и «Сампдории» (0:3), а также скатали ничьи с «Болоньей» (1:1), «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (0:0). Сейчас у них 41 балл и 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Даже до идущего седьмым «Милана» целых 12 очков. Да и до зоны вылета ровно столько же.

А вот «Сассуоло» находится в отличной форме. Зацепиться в гостях у «Аталанты» (1:4) не вышло, зато в семи последующих турах команда обошлась без поражений — четыре победы, три мирных исхода. Среди прочих удалось отобрать очки у «Интера» (3:3), «Лацио» (2:1) и «Ювентуса» (3:3).

Причём действующий чемпион едва унёс ноги, выглядев заметно хуже. То есть по общему состоянию гости явно имеют преимущество, поэтому перевес в котировках букмекеров в их пользу полностью оправдан. Статистика очных встреч с этим согласна — в шести предыдущих поединках чёрно-зелёные добыли три победы при трёх ничьих.

«Сток Сити» — «Брентфорд». Прогноз: Инди, Воукс и Клукас не остановят претендента на АПЛ «Пчёлы» одержали девять побед подряд и изо всех сил пытаются ворваться в топ-2 Чемпионшипа.

Шансы зацепиться за Лигу Европы не столь велики, но всё же сохраняются. 47 очков в 33 турах, шесть пунктов до «Наполи» и «Милана». Игра даётся, мотивация сохраняется. Вопрос вызывает только запас сил и эмоций. Всё же битва с «Ювентусом» получилась крайне энергозатратной, а скамейка у гостей довольно короткая.

Потому мы бы не ждали от них ураганного темпа. А «Кальяри» сейчас в принципе мало на что способен в атаке — четыре встречи подряд без голов, с момента предыдущего результативного удара прошло более 400 минут. Потому мы бы выбирали между двух вариантов — рискованного и аккуратного.

«Обе забьют — нет» за 2.75 смотрятся чертовски соблазнительно. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 2.30-2.40. При желании можно даже рассмотреть П2 всухую за 5.00. И вторая ставка — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78. Она доезжала в пяти предыдущих очных встречах.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Сассуоло» 18 июля

«Сассуоло» очень хорош, но тяжелейший матч с «Ювентусом» отнял много сил и эмоций. Мы бы не ждали от гостей ураганного темпа. А хозяева сейчас слабы: пять матчей без побед, 400 минут без голов. И полная потеря турнирной мотивации. Проверим ставку «обе забьют — нет» за 2.75.

Ставка: обе забьют — нет за 2.75.