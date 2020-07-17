«Суонси Сити» — «Бристоль». Прогноз: берём коэффициент 2.55 в матче Чемпионшипа

Соперники сохранят шансы на топ-6 только в случае победы. Значит, будет весело.

18 июля «Суонси Сити» сыграет с «Бристоль Сити» в матче 45-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Суонси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Бристоля» оценён букмекерами коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Бристоль» 18 июля

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 18 июля «Суонси» — «Бристоль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.72.

Анализ и прогноз матча «Суонси Сити» — «Бристоль Сити» (18.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Семь полных туров уже позади, наступило время финишной прямой. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 45-го тура продолжится в субботу, 18 июля, аж девятью матчами. Семь из них стартуют в 17:00 мск. В Суонси местный одноимённый клуб на стадионе «Либерти» сразится с «Бристоль Сити». Эта игра вполне может считаться одной из центральных в туре. По крайней мере по степени значимости.

Во-первых, обе команды сохраняют турнирную мотивацию. Во-вторых, они являются прямыми конкурентами, соседствуя в таблице Чемпионшипа. В-третьих, обе стороны устроит только победа, даже ничья поставит крест на сезоне. В общем, всё говорит о том, что зрелище получится на славу.

По регламенту два лучших клуба напрямую попадают в АПЛ, а судьба третьей путёвки в элитный дивизион решится в плей-офф. Для участия в мини-турнире требуется попасть в топ-6, именно об этом соперники и мечтают. Шансов, справедливости ради, не так много, но всё же они сохраняются.

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У валлийцев их побольше. 64 очка в 44 турах, восьмое место, три пункта до занимающего шестую позицию «Кардифф Сити». На самом деле «лебеди» ещё совсем недавно чувствовали себя гораздо комфортнее, однако в двух недавних турах зацепили лишь один балл. Тут, впрочем, надо сказать о календаре.

Сперва они не сдюжили против лидирующего «Лидс Юнайтед» (0:1). Не дотерпели совсем немного, единственный гол «павлины» оформили на 89-й минуте. А в среду скатали ничью в гостях у «Ноттингем Форест» (2:2), который замыкает топ-5. Дважды вели в счёте, дважды позволили хозяевам отыграться.

А вот «Бристоль» может рассчитывать только на чудо, поскольку отставание весомое — целых пять очков. Тут для попадания в топ-6 слишком многое должно совпасть. «Зарянки» долгое время шли среди лидеров, а в середине февраля посыпались. Серия из девяти матчей без побед обошлась слишком дорого.

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В трёх предыдущих турах удалось набрать семь очков, но, похоже, поезд уже ушёл. Кроме того, «Бристоль» не блещет на выезде — только девять побед в 22 поединках при отрицательной разнице голов (30:31). Неудивительно, что хозяева идут фаворитами. П1 за 1.98 выглядит вполне неплохо.

Мы же предпочтём взять комбинированную ставку 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.55. Состав у «Суонси» никак не хуже, плюс родные стены. В то же время забивает «Бристоль» много, а главное — обеим командам нужна только победа. Ждём открытого футбола, при котором шансы на пробитие тотала кажутся солидными.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Бристоль» 18 июля 2020

Соперники сохраняют шансы на попадание в плей-офф. У «Суонси» они более-менее осязаемые, а вот у «Бристоля» сугубо теоретические. «Зарянки» много забивают и много пропускают, а главное — обеим командам нужна только победа, потеря очков окончательно поставит крест на надежде запрыгнуть в топ-6. Ждём весёлого футбола.

Ставка: «Суонси» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

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