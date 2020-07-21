«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук и Фарфан шумно отпразднуют выход в Лигу чемпионов

22 июля «Урал» и «Локомотив» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Урал» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Локомотив» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июня, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны.

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«Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, а «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

Для «Локомотива» игра заключительного тура в Екатеринбурге должна была оказаться ключевой. Москвичи изолировались на базе, чтобы лучше подготовиться и не отвлекаться от главной цели — прямого попадания в Лигу чемпионов. По слухам, от этого зависело будущее руководства клуба и главного тренера.

Однако «Краснодар» умудрился проиграть на своём поле «Динамо» со счётом 0:2. Остался в меньшинстве в середине первого тайма, тут же пропустил, а второй мяч получил уже в концовке. Теперь «железнодорожники» недосягаемы для конкурентов и не имеют никакой турнирной мотивации.

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54 очка в 29 турах РПЛ, чистое второе место в турнирной таблице. «Быки» отстают на пять баллов, ЦСКА — на семь, а «Ростов» — на девять. «Урал» до определённого момента сохранял хорошие шансы на еврокубки, но за неделю обе тропинки к квалификации Лиге Европы обернулись тупиком.

Основные надежды связывались с Кубком России, однако в полуфинале не получилось одолеть «Химки», которые не имели игровой практики дольше четырёх месяцев из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ. Екатеринбуржцы пропустили два гола после стандартных положений, после чего поплыли и тут же получили третий мяч. Спастись не вышло (1:3).

А шансы пробиться в еврокубки через чемпионат России они потеряли раньше. В двух предыдущих турах «шмели» потерпели два поражения, выпав из борьбы за шестое место. Оно уже точно достанется «Динамо», а в случае победы «Зенита» в Кубке России принесёт путёвку в еврокубки.

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Вот и получается, что заключительный поединок сезона превращается в формальность для обеих сторон. Букмекеры не сомневаются в победе гостей, хотя не всё так просто. Дмитрий Парфёнов после поражения от «Химок» подал в отставку с поста главного тренера «Урала», а подобные перестановки довольно часто придают импульс футболистам.

Потому лезть в исход не рискнём. Шансы москвичей, конечно, выше, но коэффициент 1.83 при отсутствии мотивации кажется не лучшим вариантом. Логичнее поставить на голы. Обе команды доигрывают сезон, а потому могут забыть об осторожности и просто сыграть в футбол на радость болельщикам.

«Урал» в принципе много забивает и очень много пропускает, за два дня после ухода Парфёнова никаких изменений последовать не должно. Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались верховыми, единственное исключение — финал Кубка России, где цена ошибки была гораздо выше.

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Даже странно, что на классический тотал больше 2.5 мяча букмекеры дают 1.89. Можно попробовать поднять коэффициент: обе забьют + тотал больше 2.5 гола идёт за 2.20, а обе забьют + Х2 за 2.14. Также стоит подумать над голом Алексея Миранчука, на него дают аж 2.38.

Созидание «железнодорожников» в заключительной части сезона практически полностью завязано на российском полузащитнике. Кроме того, он исполняет все пенальти и много бьёт из-за пределов штрафной площади. В семи предыдущих матчах Миранчук забил семь голов, а оборона у «Урала» крайне слаба. Давать на таком фоне коэффициент заметно выше двойки несколько странно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» 22 июля 2020 года

Обеим командам уже ничего не надо: «Локомотив» точно останется вторым, а «Урал» финиширует в середине таблицы. Думать об обороне и перестраховываться смысла нет, можно отвести душу и сыграть в атаку. Проверим классический тотал больше 2.5 мяча за 1.89. Благо что три предыдущие очные встречи в РПЛ оказывались верховыми.

Ставка №1: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

Ставка №2: гол Алексея Миранчука за 2.38.

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