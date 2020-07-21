«Динамо» — «Оренбург». Прогноз: Шунин, Жоаозиньо и Комличенко красиво закончат сезон

Бело-голубые обеспечили себе шестое место в РПЛ, теперь всё зависит от «Зенита».

22 июля «Динамо» и «Оренбург» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Оренбург»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Динамо» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Динамо» — «Оренбург» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июля, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны.

«Лечче» — «Брешия». Прогноз: Лападула, Шахов и Маер помогут зайти коэффициенту 3.00 Только победа оставит соперникам шансы на сохранение прописки в Серии А.

«Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

Оставалась надежда на упорную борьбу за шестую строчку. Игра стоила свеч — при победе «Зенита» в Кубке России она выведет в квалификацию Лиги Европы. Шансы на подобный расклад крайне велики, ведь в финальном матче сине-бело-голубым будут противостоять всё те же «Химки».

Однако и тут развязка произошла досрочно. «Динамо» хлопнуло «Краснодар» в перенесённом матче 23-го тура РПЛ, гарантировав себе шестое место. Никаких вопросов в справедливости результата не возникло: москвичи довольно спокойно оборонялись в дебюте, а на 17-й минуте получили численное преимущество после удаления Матвея Сафонова (абсолютно бесспорного).

«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Артета выкинут Грилиша с Рейной из АПЛ Лондонский клуб имеет семь побед кряду над бирмингемцами с общим счётом 23:3.

«Быки» полностью владели территорией даже в меньшинстве, однако с конвертацией контроля мяча в опасные моменты дело не заладилось. Два удара в створ за 90 минут — маловато будет. Подопечные Кирилла Новикова открыли счёт на исходе получаса, а в концовке поймали соперника на контратаке.

Теперь остаётся только ждать финала Кубка России и надеяться, что сенсаций не случится. Свою часть задания бело-голубые выполнили. Рассчитывать на нечто большее в момент назначения Новикова было слишком наивно. Игровых проблем предостаточно, но выход в еврокубки придал бы клубу импульс для развития.

В последнее время радуют молодые футболисты, стабильно выделяющиеся на общем фоне. С «Уфой» игру оживили Школик и Карапузов, с «Краснодаром» важнейший мяч забил Грулёв. В принципе, ничего не значащий поединок с «Оренбургом» отлично подходит для того, чтобы предоставить им ещё одну возможность проявить себя.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

Потому ждём от тренерского штаба новых шансов для молодёжи. «Оренбург» тем временем давно смирился с вылетом из РПЛ: 24 очка, гарантированное последнее место в турнирной таблице, всего один набранный балл после выхода с карантина. Кадровые проблемы гигантские, играть приходится фактически без замен — на скамейке находятся молодые футболисты с минимум опыта.

Потому не видим смысла мудрить. Состав у бело-голубых заметно интереснее и глубже, плюс своё поле. А главное — возможность красиво попрощаться с болельщиками, пусть даже их будет всего около 2,5 тыс. из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Родной стадион, слабый соперник, большие шансы на еврокубки — все условия на месте.

На таком фоне даже немного странно, что на лобовую победу хозяев дают не самый печальный коэффициент — 1.50. И всё же этот вариант сгодится разве что для экспресса. Придётся добавлять дополнительные условия. Нам нравится П1 с форой (-1) за 1.81 и П1 всухую за 2.30. Логика простая: «Оренбург» в пяти матчах после рестарта сезона забил всего один гол.

«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Тео не повторят ошибок «Ювентуса» «Россонери» набрали сумасшедший ход, победа обеспечит им путёвку в Лигу Европы.

А «Динамо» в принципе много не пропускает и исправно катает низы — лишь один матч из семи получился результативным, да и там в соперниках был «Урал», который играет сам и даёт играть другим. Подопечные Кирилла Новикова свой гол-два наверняка сообразят, этого должно хватить для победы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 22 июля 2020 года

Обеим командам уже ничего не надо: «Динамо» точно финиширует шестым, а «Оренбург» — 16-м. В пяти матчах после карантина гости забили лишь однажды, а бело-голубые при всех своих проблемах пропускают редко. На стороне хозяев преимущество в качестве исполнителей и своё поле. Ну и отсутствие давления. Этого должно хватить для рабочей победы с разницей в один-два мяча.

Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.30.

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