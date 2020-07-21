ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Влашич и Марио Фернандес возьмут время на размышление

22 июля ЦСКА и «Тамбов» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 14.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Тамбов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.

Анализ и прогноз матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Тамбов» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июня, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны.

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«Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, а «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

Основной интригой остаётся борьба за третье место, которое даст путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. ЦСКА благодаря ударному отрезку после возвращения Виктора Гончаренко даже имел шансы запрыгнуть в топ-2, но сам же разрушил нажитое непосильным трудом. Винить в этом можно только самих себя.

Вслед за тремя победами с общим счётом 10:0 последовала обиднейшая ничья с «Рубином» (1:1) и ещё более чувствительное поражение от «Локомотива» (1:2). В обоих случаях красно-синие смотрелись предпочтительнее и имели всё необходимое для того, чтобы набрать как минимум четыре очка.

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Оба раза в дело вмешивались пенальти — все три гола Игорь Акинфеев пропустил с 11-метровой отметки. Во всех случаях никаких вопросов по решению арбитров не возникало. Зато возникали вопросы к действиям футболистов — сперва Иван Обляков нарушил правила на ровном месте, затем Игорь Дивеев заплёл ноги Эдеру, а на десерт Кирилл Набабкин сыграл в волейбол.

Индивидуальные ошибки не должны заслонять главного: непосредственно качество футбола в последних турах у «армейцев» находится на хорошем уровне. Приободрился Фёдор Чалов, вернулся Алан Дзагоев, стало меньше нервозности в центре обороны. Да и шансы на медали остаются, пусть и небольшие.

Расклад следующий: подопечные Виктора Гончаренко занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка и опережая «Ростов» ровно на столько же. При этом по личным встречам они имеют преимущество над «быками» (3:2 и 1:1), но уступают дончанам (2:3 и 1:3).

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Задача формулируется максимально просто — победить. Тогда четвёртое место никуда не денется, а в случае потери очков «Краснодара» (ему предстоит играть с «Ахматом») удастся финишировать третьими. В принципе, шансы справиться со своей частью работы весьма неплохи. В заключительном туре придётся сразиться в родных стенах с потерявшим мотивацию «Тамбовом».

«Волки» получили техническую победу над «Сочи» и гарантировали себе 14-е место в РПЛ, а стыки в нынешнем сезоне отменены. Все козыри на стороне ЦСКА: преимущество по уровню исполнителей, своё поле, мотивация, злость после поражения в дерби. Красно-синие готовились в недельном цикле и должны быть свежими, а вот «Тамбов» не играл с 11 июля. Больше 10 дней без игровой практики — для профессионального уровня это много.

Проблема одна — на лобовую победу ЦСКА дают смешной коэффициент 1.29, а лезть в громадные форы совсем не хочется. «Тамбов» при всех своих проблемах никого просто так не отпускал. Потерпел пять поражений в шести летних матчах, но каждое из них — с минимальной разницей.

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Больше того — во всех случаях дело заканчивалось со счётом 1:2. Если вы верите в подобные вещи, подумайте над ставками П1 ровно в один мяч за 3.70 и точный счёт 2:1 за 8.50. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за крепкие 1.90 и «гол в первые 27 минут — нет» за 2.06.

«Тамбов» усядется в оборону и не будет претендовать на территорию, а вот у хозяев вариантов нет — нужно искать счастья у чужих ворот. «Волки» редко получают быстрые голы (в стартовые 15 минут за 29 туров вообще пропустили лишь трижды). Скорее всего, хозяевам потребуется время, что раскачать оборону противника.

Также можно рассмотреть тотал больше 8.5 углового за 1.84. Мяч вряд ли станет надолго застревать в центре поля, тянуть время и ждать у моря погоды «армейцы» не будут. Привычный крен на правый фланг и максимальная нагрузка на Марио Фернандеса никуда не денутся. В среднем в домашних матчах ЦСКА подаётся 11,6 корнера. Запас колоссальный.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Тамбов» 22 июля 2020 года

ЦСКА сохраняет шансы занять третье место и попасть в квалификацию Лиги чемпионов, а «Тамбову» уже ничего не нужно. Шансы на хозяев гораздо выше — состав у них крепче, готовились в недельном цикле, игра в последние недели смотрится. Однако обороняется «Тамбов» неплохо, так что разгрома мы не ждём.

Ставка №1: гол в первые 27 минут — нет за 2.06.

Ставка №2: тотал больше 8.5 углового за 1.84

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