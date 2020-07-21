«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз: дисквалификация Сафонова даст шанс ЦСКА на Лигу чемпионов

22 июля «Краснодар» и «Ахмат» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 22 июля «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.60.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июня, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны.

«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук и Фарфан шумно отпразднуют выход в Лигу чемпионов Заключительный матч сезона превратится для обеих команд в формальность.

«Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, а «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

«Быки» имели все шансы впервые в своей истории добраться до группового этапа Лиги чемпионов. Забарахливший после ухода Юрия Сёмина «Локомотив» с удивительным постоянством давал шансы выйти на второе место, выдав серию из четырёх ничьих. Однако подопечные Мурада Мусаева ошибались ещё чаще.

Собственно, в семи матчах после рестарта первенства они одержали всего две победы. Для одной из них даже не потребовалось выходить на поле — «Оренбургу» присудили техническое поражение. В оставшемся случае удалось без особых хлопот разгромить «Урал» (3:0), хотя и там у соперника было достаточно опасных моментов.

«Динамо» — «Оренбург». Прогноз: Шунин, Жоаозиньо и Комличенко красиво закончат сезон Бело-голубые обеспечили себе шестое место в РПЛ, теперь всё зависит от «Зенита».

На это всё хорошее заканчивается. В оставшихся пяти поединках набраны всего два очка: 1:1 с «Ростовом» (смотрелись гораздо лучше, ужасное завершение не позволило выиграть) и 0:0 с «Крыльями Советов». Больше того — аутсайдер РПЛ забил гол, который отменили из-за крайне сомнительного офсайда.

И три поражения — от «Зенита» (2:4), «Рубина» (0:1) и московского «Динамо» (0:2). Теперь «Краснодар» борется в ЦСКА за третье место, которое выведет в квалификацию Лиги чемпионов. «Армейцы» отстают на два очка, а потому расклад предельно прост — достаточно победить на своём поле лишённый всякой мотивации «Ахмат».

Играть вничью крайне не рекомендуется, поскольку по дополнительным показателям преимущество на стороне красно-синих (3:2 и 1:1 в очных встречах). Вроде бы шансы хозяев гораздо выше, ведь грозненцам уже совсем ничего не нужно. Но напрягает сразу несколько факторов.

«Рубин» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Бакаев и Джикия оступятся после вылета от «Зенита» Красно-белые проведут третий матч за семь суток, а казанцы готовились в недельном цикле.

Во-первых, очные встречи. В трёх предыдущих случаях «быки» забили всего один гол (да и тот с пенальти) и зацепили одно очко. 0:1, 1:1, 0:1. Во-вторых, «Краснодар» 19 июля проводил перенесённый матч 23-го тура РПЛ с «Динамо», тогда как подопечные Игоря Шалимова готовились в недельном цикле. «Скамейка» у хозяев на фоне кадровых проблем заметно укоротилась, играть придётся на фоне усталости.

В-третьих, Матвей Сафонов получил прямую красную карточку в предыдущей игре и не сможет помочь своей команде. Скорее всего, место в воротах займёт Денис Адамов — голкипер талантливый, но к 22 годам не имеющий опыта на высшем уровне. Выход на замену с «Динамо» стал для него дебютом в чемпионате России.

Оборона у подопечных Мурада Мусаева в заключительной части сезона выглядит печально: огромное количество ошибок и обрезов, чаще всего на ровном месте. Логично предположить, что пару-тройку хороших моментов гости получат и свой гол наверняка забьют. В принципе, на голы в обе стороны букмекеры дают двойку. Недурно.

«Уфа» — «Арсенал». Прогноз: Луценко и Ломовицкий не пустят Евсеева на седьмое место в РПЛ «Горожанам» вновь придётся играть ослабленным составом, а туляки после ухода Черевченко приободрились.

Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите 1Х + обе забьют за 2.19. За П1 + обе забьют предлагают прекрасные 3.32, но тут риск заметно выше. Слишком уж часто «Краснодар» умудряется спотыкаться в наиболее ответственные моменты.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 22 июля 2020 года

У «Краснодара» на кону Лига чемпионов, в гостям ничего не надо. Напрягают три момента. «Быки» забили в трёх предыдущих очных встречах всего один мяч, да и тот с пенальти. Они проводили перенесённую игру 19 июля, тогда как «Ахмат» готовился в недельном цикле. И у них не будет дисквалифицированного Матвея Сафонова. На наш взгляд, свой гол гости на таком фоне вполне могут забить.

Ставка: «Краснодар» не проиграет + обе забьют за 2.19.

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