«Верона» — СПАЛ. Прогноз: берём коэффициент 2.40 в матче худшего клуба чемпионата Италии

29 июля «Верона» примет СПАЛ в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Верона» — СПАЛ

Букмекеры считают, что матч Серии А «Верона» — СПАЛ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча Серии А «Верона» — СПАЛ (29.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно завершилась на минувшей неделе вслед за Бундеслигой и Примерой, настал черёд итальянской Серии А. Участникам первенства до конца сезона осталось провести не более двух встреч. Завершить программу 37-го тура 29 июля предстоит сразу 16 клубам, в одном из матчей сойдутся «Верона» и СПАЛ.

«Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз: Кришито, Перин, Пандев и Бехрами останутся в Серии А Генуэзцы в восьми предыдущих выездных матчах уступили лишь однажды.

«Верона» в текущем розыгрыше чемпионата Италии после своего возвращения в высший дивизион страны выступает крайне достойно. За два тура до конца сезона она замыкает топ-10, набрав 46 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет 14 пунктов, до еврокубков не хватает столько же. Соответственно, оставшиеся игры превратились в формальность.



Правда, если бы не скромное выступление после паузы, связанной с пандемией коронавируса, то команда вполне могла претендовать на большее. За 11 последних туров поражений случилось не так много, всего четыре. Зато с победами оказалось совсем туго — таковых вышло добыть лишь две.



К слову, одно из поражений пришлось на матч прошлого тура. Жёлто-синие принимали одного из лидеров первенства «Лацио» и уступили с горьким счётом 1:5. Любопытно, что хозяева даже открыли счёт с пенальти, но затем в добавленное к первому тайму время пропустили (тоже после одиннадцатиметрового), а во втором тайме фортуна вовсе отвернулась от них.

«Удинезе» — «Лечче». Прогноз: Бекао, Лападула, Шахов и Сапонара устроят веселье в Удине В семи из восьми предыдущих матчей «волков» в Серии А голы забивались в обе стороны.

У СПАЛа дела куда хуже. За два тура до окончания Серии А он занимает последнее место в турнирной таблице. За 36 туров клуб набрал лишь 20 очков и уже гарантированно покинет высший футбольный дивизион Италии.



В матче прошлого тура бело-голубые добыли всего лишь второе после паузы очко. На этот раз получилось вырвать ничью дома у «Торино» (1:1), который в последнее время забарахлил. Однако в остальном у аутсайдера восемь поражений в десяти последних встречах.



Добиться успеха в предстоящем поединке с «Вероной» будет очень непросто. Игра СПАЛа в гостях, скажем так, оставляет желать лучшего. Достаточно просто сказать, что за 18 выездом в текущем сезоне он потерпел 14 поражений, а забить сумел каких-то 11 голов. Кошмар.

«Лацио» — «Брешия». Прогноз: Иммобиле оторвётся от Роналду в гонке бомбардиров Серии А «Ласточки» потерпели пять поражений в шести предыдущих турах Серии А.

Статистика последних выступлений также играет против аутсайдера. В предыдущих семи играх он проиграл шесть раз. При этом клуб пропустил целых 23 мяча, а забил только три. На таком фоне ставить на гостей практически нереально.

Матч первого круга завершился уверенной победой жёлто-синих со счётом 2:0. На наш взгляд, стоит ожидать чего-то похожего, ведь теперь при прочих равных они будут выступать на своём поле. Так что мы бы проверили ставку СПАЛ не забьёт за интересный коэффициент 2.40.



Всё-таки на своём поле «Верона» не даёт спуску никому. По набранным очкам в домашних матчах она входит в топ-8 Серии А, имея в 18 встречах лишь пять поражений. Разница в уровне исполнителей также не вызывает никаких вопросов.

Прогноз и ставки на матч «Верона» — СПАЛ 29 июля

«Верона» не даёт спуску на своём поле никому, входя в топ-8 Серии А по заработанным баллам в домашних поединках. Игра СПАЛа на выезде же оставляет желать лучшего: в последнее время с результативностью у команды настоящий кошмар. Мы бы не стали ждать от неё результативных действий и в этот раз.



Ставка: СПАЛ не забьёт за коэффициент 2.40.