«Удинезе» — «Лечче». Прогноз: Бекао, Лападула, Шахов и Сапонара устроят веселье в Удине

В семи из восьми предыдущих матчей «волков» в Серии А голы забивались в обе стороны.

29 июля «Удинезе» и «Лечче» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Удинезе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Лечче» оценён букмекерами коэффициентом 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Лечче»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 29 июля «Удинезе» — «Лечче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча Серии А «Удинезе» — «Лечче» (29.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались 11 полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко, а времени на исправление ошибок не осталось. Программа 37-го тура продолжится в среду, 29 июля, аж восемью матчами. Сразу пять из них стартуют в 20:30 мск.

В Удине местный «Удинезе» на стадионе «Дачия Арена — Фриули» будет выяснять отношения с «Лечче». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы, но назвать их конкурентами никак нельзя. Дело в том, что хозяева уже обеспечили себе прописку в элитном дивизионе на будущий сезон.

Они последовательно одержали две тяжёлые победы. Для начала — волевую над «Ювентусом» в родных стенах. Пропустили в концовке первого тайма, провели ответный гол сразу после перерыва, а на 92-й минуте Секо Фофана в контратаке разобрался с Сандро и де Лигтом, принеся аутсайдеру победу.

В воскресенье досталось «Кальяри» (1:0). Здесь расклад получился совсем другим: быстрый гол и удержание преимущества. На один мяч хозяева, пожалуй, наиграли, но Хуан Муссо в нужный момент подтащил. Теперь чёрно-белые располагаются на 14-м месте в Серии А, опережая зону вылета на 10 очков. Задача выполнена.

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А вот «Лечче» находится на краю пропасти. В четырёх предыдущих турах произошли три поражения. «Фиорентина» имела заметное преимущество и победила без особых проблем (3:1), зато в двух оставшихся случаях шансы имелись. С «Дженоа» (1:2) не хватило реализации, а в концовке мяч от вратаря Габриэла влетел в собственные ворота.

С «Болоньей» получилось ещё обиднее. Аутсайдер получил два гола к пятой минуте, не поплыл, пришёл в себя и сумел отыграться. Но только для того, чтобы пропустить третий мяч уже в компенсированное время (2:3). За оставшиеся четыре минуты вырвать ничью не вышло. Теперь вариантов нет — надо побеждать любой ценой.

18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, четыре очка до «Дженоа». Календари у конкурентов сопоставимы — впереди по два середняка, которым уже ничего не нужно. При равенстве очков генуэзцы окажутся выше, поскольку имеют преимущество по дополнительным показателям.

Шансы откровенно невысоки. Дело в том, что у «Удинезе» крайне хорошая оборона для представителя нижней половины турнирной таблицы. А вот «Лечче» слабо выступает на выезде: 11 поражений в 18 матчах при кошмарном балансе голов 20:43. Единственная надежде гостей — разница в мотивации.

В семи из восьми предыдущих поединков в участием «волков» голы забивались в обе стороны. Больше того — во всех семи случаях доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.89. Как видно, эта команда честно старается играть в атаку, а теперь у неё не будет выбора, ведь даже при ничьей шансы остаться в элите пропадут.

Соответственно гостям придётся лезть вперёд и раскрываться. «Удинезе» теперь может играть в своё удовольствие, а потому ждём бодрого футбола, в котором не обойдётся без трёх-четырёх мячей. Вряд ли «Лечче» сумеет спастись, но красиво умереть — тоже искусство.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Лечче» 29 июля 2020 года

«Лечче» сохраняет небольшие шансы на спасение, но для этого нужно побеждать. Гости и так стараются играть в атаку, а теперь вариантов у них нет — придётся раскрываться и надеяться, что соперник дрогнет. «Удинезе» решил задачу на сезон и играет в своё удовольствие, так что открытый футбол весьма вероятен. В семи из восьми предыдущих матчей «волков» доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Её и возьмём.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.89.