«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз: Панарин, Бучневич и Строум зададут трёпку Варламову

30 июля в предсезонном матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Айлендерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54, успех «Рейнджерс» идёт у букмекеров за 2.58.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 30 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.98, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (30.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

В Торонто состоится дерби Нью-Йорка. Команды двигались по разным орбитам, но пришли практически в одну и ту же точку. «Айлендерс» очень мощно стартовали и долгое время находились на самом верху Восточной конференции. Фирменный хоккей Барри Тротца давал плоды: вязкая оборона, минимум ошибок, немного пропущенных шайб.

Однако постепенно результаты просели, а с середины февраля вообще начался кошмар. Достаточно сказать, что в 13 заключительных поединках перед приостановкой сезона удалось добыть всего две победы. Да и то нужно сделать скидку на уровень оппозиции — абсолютно худший клуб НХЛ «Детройт» (4:1) и замыкающий Западную конференцию «Сан-Хосе» (4:1).

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В итоге «островитяне» выпали из топ-4 и будут вынуждены принять участие в квалификационном раунде. Правда, в соперники досталась нестабильная «Флорида», компенсирующая прекрасную атаку постоянными провалами в обороне. Шансы пройти в основной раунд Кубка Стэнли вполне осязаемы. Ключевой вопрос тут — в каком именно состоянии сейчас находятся «Айлендерс» и помогла ли длительная пауза перезагрузиться.

«Рейнджерс», напротив, очень долго запрягали, зато потом добавили. В феврале Панарин с партнёрами выдали отрезок с девятью победами в десяти матчах, благодаря которому смогли по-настоящему включиться в борьбу за топ-8. На момент паузы они отставали от восьмой строчки всего на два балла.

Правда, «синерубашечникам» в плей-ин придётся столкнуться с колючей «Каролиной», которая никого не боится. Обе команды стартуют 1 августа, то есть после дерби у них будет менее двух суток. Потому лезть в исход крайне опасно — мотивации ноль, а перед официальными играми тренерский штаб может поберечь лидеров.

«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Квальярелла и Чалханоглу возьмут выходной Девять из десяти предыдущих очных встреч получились низовыми.

Попробуем поставить на результативность. Три из четырёх очных встреч в нынешнем сезоне оказались верховыми, единственное исключение — 3:2 в пользу «Рейнджерс» 17 января. Но там божил Александр Георгиев, совершивший 38 сейвов с 40 бросков. После долгого перерыва ошибок в обороне наверняка будет много.

Потому вратарям не позавидуешь. Будем исходить из того, что опасные моменты станут возникать часто. Тотал больше 5 шайбы за 1.59 — аккуратный вариант для экспресса, а в качестве основной ставки проверим тотал больше 5.5 гола за 1.98.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 30 июля 2020 года

У обеих команд на носу старт раунда плей-ин, любые ставки на таком фоне превращаются в угадайку. Оттолкнёмся от статистики очных встреч: три из четырёх матча в нынешней регулярке получились верховыми, а оставшемся случае было пять шайб и 38 сейвов Георгиева. Проверим классический ТБ 5.5 гола за 1.98.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.98.