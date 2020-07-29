«Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз: Тарасенко, Барбашёв и Шенн нейтрализуют Кейна с Тэйвзом

30 июля в предсезонном матче НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Сент-Луис Блюз». Начало игры — в 01:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Сент-Луиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» 30 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» (30.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

В Эдмонтоне сразятся «Чикаго» и «Сент-Луис». Подопечные Джереми Коллитона проводили довольно бледный сезон: потерпели семь поражений в девяти стартовых матчах, после чего продолжили плавать за пределами зоны плей-офф. За пять с лишним месяцев случились лишь два неплохих отрезка.

В результате к моменту приостановки первенства команда занимала только 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от топ-8 на семь очков. Шансы попасть в кубковую восьмёрку казались минимальными, однако изменение формата Кубка Стэнли из-за пандемии коронавируса дало шанс пошуметь.

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В плей-ин раунде предстоит сразиться с «Эдмонтоном», который фактически будет играть у себя дома. Понятно, что «Ойлерз» идут в паре фаворитом, но тут надо добавить, что сезонную серию «ястребы» выиграли со счётом 2-1. Первая игра состоится уже 1 августа, то есть спустя двое суток. Лидеров наверняка поберегут.

А вот «Сент-Луис» в полнейшем порядке. Даже травма Владимира Тарасенко не сбила победную поступь: на карантин действующий обладатель Кубка Стэнли ушёл на первом месте в Западной конференции. А это значит, что он напрямую попадает в четвертьфинал, который стартует только 12 августа.

То есть впереди ещё почти две недели. Соответственно сложно понять, в каком состоянии сейчас находятся «Блюз». Хотя возвращение того же Владимира Тарасенко внушает оптимизм. Исходим из того, что у подопечных Крэйга Берюбе замечательная защита, а «Чикаго» не станет играть на максимуме накануне плей-ин.

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Лезть в исход не рискнём, линия кажется логичной: «Сент-Луис» сильнее по уровню исполнителей, но почти наверняка находится под нагрузками. А вот предпосылок для подвигов в исполнении атаки «Блэкхоукс» не видно. Между прочим, в двух из четырёх очных встреч в регулярном чемпионате-2019/2020 «ястребы» вообще остались без голов.

Пожалуй, ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.86 смотрится довольно надёжно. «Музыканты» в любом состоянии не опускаются в защите ниже определённой планки, да и Джордан Биннингтон хорош.

Прогноз и ставки на матч «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» 30 июля 2020 года

«Сент-Луис» вряд ли форсировал выход на пик формы, поскольку стартует с четвертьфинала конференций. А вот «Чикаго» уже 1 августа играть первый матч против «Эдмонтона». Вряд ли тренерский штаб станет перегружать лидеров накануне раунда плей-ин, а оборона у «Блюз» не опускается ниже определённой планки в любом состоянии. Возьмём индивидуальный низ «ястребов».

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.86.