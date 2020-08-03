«Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу». Прогноз: Каннаваро, Паулиньо и Талиска разнесут аутсайдера

4 августа «Шэньчжэнь» сыграет с «Гуанчжоу Эвергранд» в матче третьего тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Гуанжчоу» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Шэньчжэня» оценён букмекерами коэффициентом 11.75.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20
Анализ и прогноз матча «Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд» (04.08.2020)
Чемпионат Китая всё же взял старт, хоть и гораздо позже. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть решено в двух городах — Сучжоу и Даляне.
Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В Даляне сразятся «Шэньчжэнь» и «Гуанчжоу Эвергранд». Соперники находятся в абсолютно разных весовых категориях, так что говорить о какой-то серьёзной интриге не приходится. Достаточно просто сравнить результаты команд в минувшем сезоне: гости набрали 72 очка, хозяева — 21.
В результате «Гуанчжоу» благодаря солидному финишному спурту стал чемпионом Китая и напрямую попал в Лигу чемпионов АФК, а дебютировавший в элите «Шэньчжень» занял предпоследнее место. С тех пор расклад особенно не изменился, поскольку костяк в каждом из коллективов сохранился.
«Китайские тигры» великолепно начали первенство: две уверенные победы при отсутствии пропущенных мячей. «Шанхай Шэньхуа» получил два гола, а вот «Гуанчжоу Фули» досталась целая пятёрка. Андерсон Талиска и Паулиньо в порядке (каждый оформил гол и пас), а форвард сборной Китая Вэй Ши-Хао успел отличиться трижды.
После двух туров подопечные Фабио Каннаваро возглавляют турнирную таблицу в своей подгруппе, все остальные успели допустить как минимум одну осечку. Шансы добыть третью победу подряд кажутся замечательными, поскольку у «Шэньчжэня» имеется козырь.
Это главный тренер — опытный Роберто Донадони, который возглавлял сборную Италию и поработал с целым рядом клубов Серии А. Уровень исполнителей весьма скромный, а потому котировки букмекеров совсем не удивляют. Лобовая победа фаворита идёт за унылый коэффициент 1.29, так что придётся усложнять.
Вариантов немного. С одной стороны, «Гуанчжоу» не пропустил в двух стартовых турах ни разу. С другой — «Шэньчжень» забил аж пять голов. Защита у номинальных хозяев всё ещё крайне печальная, так что свои три гола действующий чемпион наверняка отгрузит. В принципе, ИТБ 2.5 гола гостей за 1.80 смотрится любопытно. Можно даже проверить ИТБ2 3 гола за 2.30.
Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд» 4 августа
Действующий чемпион Китая сразится с предпоследней командой по итогам минувшего сезона. «Шэньчжень» забил аж пять голов в двух стартовых турах, так что брать П2 всухую не рискнём. А вот оборона у хозяев откровенно слабая. «Гуанчжоу» в полном порядке, так что индивидуальный верх фаворита напрашивается.
Ставка: ИТБ 2.5 гола «Гуанчжоу Эвергранд» за 1.80.
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