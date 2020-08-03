«Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан». Прогноз: Гамшик, Тейшейра и Рондон не пожалеют вратарей

4 августа «Цзянсу Сунин» сыграет с «Далянь Ифан» в матче третьего тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Цзянсу» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Даляня» оценён букмекерами коэффициентом 4.38.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча «Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан» (04.08.2020)

Чемпионат Китая всё же взял старт, хоть и гораздо позже. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть решено в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Даляне сразятся «Цзянсу Сунин» и «Далянь Ифан». Номинально хозяевами поля считаются подопечные Космина Олэрою, хотя по факту именно «синие ястребы» будут играть на родном стадионе. Именно в этом заключается их основное преимущество, в остальном соперник выглядит мощнее.

Прежде всего разница заключается в уровне исполнителей. Достаточно посмотреть на имена легионеров: за «Цзянсу» выступают экс-защитник «Интера» и «Атлетико» Жоао Миранда, бывший полузащитник «Шахтёра» Алекс Тейшейра, игравший за сборную Италии Эдер, а также хорват Иван Сантини (достаточно поиграл в Бельгии) и ганец Мубарак Вакасо (экс-полузащитник «Рубина» и «Алавеса», основной игрок национальной команды).

«Вегас» — «Даллас». Прогноз: Радулов и Гурьянов не смогут разобраться с Марком-Андре Флёри В пяти предыдущих очных встречах «шерифы» добыли всего одну победу.

Кроме того, здесь есть сразу несколько футболистов, входящих в основную обойму сборной Китая. Неудивительно, что в прошлом сезоне удалось занять четвёртое место. Фактически «Сунин» стал первым среди простых смертных, поскольку большое трио год назад смотрелось наголову выше остальных.

Старт первенства вышел не триумфальным, но рабочим. Начали с яркой победой над «Хэнань Цзянье» — уступали 0:2 к исходу часа, забили четыре гола подряд и выиграли со счётом 4:3. А вот во втором туре не смогли дожать крепкий «Шаньдун Лунэн», который с 70-й минуты действовал в меньшинстве. Гости всё же отстояли нули на табло.

«Далянь Ифан» — крепкий середняк чемпионата Китая. В минувшем сезоне оказался девятым, отстав от ближайшего соперника на 15 очков. Главная звезда команды — главный тренер Рафаэль Бенитес. Состав оставляет желать лучшего. Есть два известных легионера (Марек Гамшик и Хосе Саломон Рондон), а вот за ними пустота.

«Тампа» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов быстро пробьют Василевского Четыре предыдущие очные встречи остались за «столичными».

В двух турах добыто лишь одно очко. Поражение от «Шаньдун Лунэн» со счётом 2:3 и ничья с «Хэнан Цзянье» (1:1). Оба раза «синие ястребы» открывали счёт, но неизменно пропускали в концовке. Как видно, проблем с голами у «Даляня» нет, а главное — в трёх предыдущих очных встречах забивали обе стороны.

На «обе забьют» дают скучный коэффициент 1.62, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.90, а также тоталом больше 3 мяча за 1.92. «Цзянсу» не повезло в прошлом туре, но вообще с атакой у этой команды всё в порядке.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан» 4 августа 2020

Четвёртый клуб чемпионата Китая по итогам минувшего сезона сразится с крепким середняком. Состав у «Цзянсу Сунин» сильнее, зато на стороне «Даляня» родной стадион. Обе команды хороши в атаке, а в трёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Возьмём тотал больше 3 мяча за 1.92.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.92.

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