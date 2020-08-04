«Виннипег» — «Калгари». Прогноз: Куликов, Хеллибайк и Коннор не смогут развить успех

3 августа в третьем матче раунда плей-ин НХЛ «Виннипег Джетс» встретится с «Калгари Флэймз». Начало игры — в 1:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Калгари» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06, успех «Виннипега» идёт у букмекеров за 3.06.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз»
Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» 5 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.74. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.72.
Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» (05.08.2020)
Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.
Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.
По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В Эдмонтоне пришёл черёд третьих матчей: 5 августа в 1:45 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» вновь выйдут «Виннипег» и «Калгари».
После двух поединков в серии равенство, 1-1. Первая игра осталась за «Калгари»с разгромным счётом (4:1), хотя нужно учитывать контекст. «Джетс» быстро лишились Марка Шайфли, а это лучший бомбардир команды по итогам регулярного чемпионата. Тот получил тяжёлую травму после грязного приёма Мэттью Ткачука.
Больше того, в третьем периоде они остались без Патрика Лайне, который повредил кисть. Понятно, что с такими кадровыми потерями показать яркий атакующий хоккей было практически нереально. Так и вышло — подопечные Пола Мориса выглядели вяло и предсказуемо, мало что создав у ворот соперника.
Зато во второй встрече они без двух ключевых форвардов смогли вырвать победу (3:2). Разумеется, жёсткости и удалений оказалось огромное количество. Оно и неудивительно — грубая игра Ткачука не прошла бесследно. Команды схватили 14 малых штрафов. Что любопытно, в большинстве забросили лишь однажды.
Впрочем, та шайба оказалась победной. «Виннипег» добавил в защите: баланса стало больше, ошибок на ровном месте — меньше. Плюс в нужный момент подтаскивал Конор Хеллебайк. Игра получилась равной, к середине третьего периода на табло горели две двойки. Затем молодой датчанин Николай Элерс реализовал численное преимущество. А его партнёры выстояли.
Понятно, что на дистанции шансы «Калгари» кажутся выше, ведь у соперника сразу две серьёзнейшие кадровые потери. Основная надежда «воздушной армии» — в дисциплине и надёжной обороне, в атаке приходится рассчитывать на индивидуальное мастерство оставшихся лидеров и большинство.
Если игра раскроется, «Флэймз» наверняка возьмут своё. Потому мы бы проверили тотал меньше 5.5 шайбы за 1.74. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90. Также можно подумать над ИТБ 0.5 очка Микаэля Баклунда за 2.20. Коэффициент кажется завышенным: швед набрал в регулярке 43 очка за 70 матчей и стабильно получает по 19-20 минут игрового времени.
Прогноз и ставки на матч «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» 5 августа 2020 года
«Виннипег» сравнял в счёт серии, совершив маленький подвиг. Но «Флэймз» остаются фаворитом серии, поскольку сопернику придётся играть без двух ключевых нападающих. Атакующий потенциал «Джетс» заметно уменьшился, единственный шанс — не допускать ошибок у своих ворот. Ждём низового хоккея, в котором «Калгари» будет иметь преимущество за счёт глубины.
Ставка №1: «Калгари» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.
Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Микаэля Баклунда за 2.20.
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