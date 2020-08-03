«Торонто» — «Коламбус». Прогноз: Илья Михеев выручит Мэттьюса, Тавареса и Нюландера

В первом матче хвалёная атака «листьев» так и не смогла забить.

4 августа во втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.14.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 4 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» (04.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль и Нил замучают Кори Кроуфорда Накануне «нефтяники» пропустили четыре шайбы в первом периоде и потерпели поражение.

Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 4 августа в 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» вновь выйдут «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Эти команды не попали напрямую в первый раунд Кубка Стэнли, а потому сразятся в квалификационном раунде. Первый матч завершился довольно неожиданной победой «мундиров», которые в чужом логове наглухо закрыли лидеров соперника и победили со счётом 2:0.

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Первого гола пришлось ждать до третьего периода, на 42-й минуте отличился Кэм Аткинсон. А больше подопечным Джона Тортореллы и не надо — вторую шайбу они закатили уже в пустые ворота. Хвалёные нападающие «листьев» ничего не смогли сделать. Остон Мэттьюс откатал вхолостую 25 минут, Вильям Нюландер — 22, а Джон Таварес — 20.

Разумеется, моменты у хозяев возникали, но глобально дебютный шатаут Йоонаса Корписало получился довольно дежурным. На голове стоять не пришлось, большинство бросков стоит считать скорее разминочными. В слот защитники «Блю Джекетс» оппонентов не пускали, пятак зачищали исправно. Выстрелы от синей линии и бортов финн видел и спокойно забирал.

Ключевой фактор успеха гостей — дисциплина. За 60 минут они схватили всего один малый штраф — в дебюте второго периода правила нарушил Сэм Аткинсон. Тот самый, который потом забросит победный гол. Надо сказать, что в регулярном чемпионате реактивное нападение «Мэйпл Лифс» собирало на себе фолы пачками. А тут им даже не давали разогнаться.

«Айлендерс» — «Флорида». Прогноз: Бобровский и Варламов снова станут главными героями В первом матче соперники забросили на двоих всего три шайбы.

Вполне вероятно, что Шелдон Киф перетряхнёт звенья — слишком уж прямолинейно его подопечные смотрелись накануне. Лидеры пока закрыты наглухо, в такой ситуации на первый план должны выходить нижние звенья. Тут же возникает соблазн проверить ИТБ 0.5 очка Ильи Михеева за 1.85. Или даже поставить на гол россиянина за дивный коэффициент 4.00.

Илье доверяют, он стабильно получает свои 14-16 минут айстайма и проводит их весьма активно. Накануне, например, совершил три броска в створ. Если хотите поставить на результат, подумайте о 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. Много «Коламбус» не пропустит, но работу над ошибками канадцы наверняка проделают.

Прогноз и ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 4 августа

В первом матче «Коламбус» задушил грозную оборону соперника: бросков из убойных позиций практически не было, а численное преимущество «Торонто» получил всего один раз. Лидеры «Мэйпл Лифс» выглядели бледно, в такой ситуации особенно важна поддержка нижних звеньев. Ждём выхода на первый план от Ильи Михеева.

Ставка №1: гол Ильи Михеева за 4.00.

Ставка №2: «Торонто» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.