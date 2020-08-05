«Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз: Гальченюк, Хорват и Койву дадут зайти коэффициенту 4.45

После двух матчей в серии равенство, соперники очень близки по уровню.

6 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Ванкувера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59, успех «Миннесоты» идёт у букмекеров за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» 6 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» (06.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 6 августа в 21:30 мск в Эдмонтоне на лёд арены «Роджерс Плэйс» снова выйдут «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд».

Эти команды не попали напрямую в первый раунд Кубка Стэнли, а потому вынуждены сражаться в квалификационном раунде. На носу третий матч, пока счёт в серии равен — 1-1. И это вполне справедливо. В первом поединке «дикари» оказались сильнее, всё решили спецбригады и везение.

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Два гола в большинстве, а третий — в пустые ворота. Канадцы пытались придумать что-то в ответ, но брака было слишком много, а неожиданных решений — мало. Спецбригады не сработали, а в нужный момент подтащил Алекс Стэлок. В среду подопечные Трэвиса Грина взяли реванш (4:3), попутно поиграв на нервах болельщиков.

Они открыли на 24-й секунде, умудрились пропустить в большинстве, но дальше имели преимущество, забили три шайбы подряд. И вели со счётом 4:1 за 150 секунд до сирены. Вроде бы предпосылок для нервной концовки не было, однако клуб из Сент-Пола умудрился дважды отличиться при шести полевых игроках.

Вот только третья шайба залетела уже за девять секунд до сирены, то есть «Ванкувер» просто не успел испугаться — времени уже не осталось. Как бы то ни было, пока серия получается яркой и очень нервной. Борьбы и удалений крайне много, работы у вратарей достаточно, да и голы в пустые ворота — это красивое завершение любой истории.

«Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль, Кейн и Тэйвз снова зажгут в дебюте Пока первые периоды в этом противостоянии получаются особенно захватывающими.

Неудивительно, что букмекеры выставляют на третий матч практически равные котировки. Лезть в исход не рискнём, хотя «Кэнакс» смотрятся чуть интереснее и мы бы отдали им небольшое преимущество. П2 с нулевой форой за 1.99 стоит рассмотреть, но вообще решаться всё будет на тоненького.

Удивляет, что букмекеры дают 2.10 на ИТБ 0.5 очка Райана Сутера. Опытнейший защитник традиционно проводит на льду по 24-25 минут и не стесняется подключаться к атакам. Скажем, в регулярке у него 46 очков в 69 матчах. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.90.

Также возьмём лобовую ничью за 4.45. Логика простая — соперники сопоставимы по уровню, два стартовых матча получились близкими, но до овертайма не добрались. Команды прекрасно знают друг друга, с каждым новым матчем удивлять будет всё тяжелее. На наш взгляд, без дополнительного времени эта серия не обойдётся, а коэффициент очень уж хорош.

Прогноз и ставки на матч «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» 6 августа 2020 года

Два стартовых матча получились близкими и нервными, в пустые ворота успело влететь аж три шайбы. Команды сопоставимы по общему уровню исполнителей и прекрасно изучили друг друга, а на лобовую ничью букмекеры дают сумасшедший коэффициент 4.45. На наш взгляд, такими темпами овертайм в этой серии болельщики непременно увидят.

Ставка №1: ИТБ 0.5 очка Райана Сутера за 2.10.

Ставка №2: ничья за 4.45