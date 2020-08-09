Екатерина Александрова — Дарья Касаткина. Прогноз: первая ракетка России пройдёт дальше

10 августа Екатерина Александрова и Дарья Касаткина сыграют в матче первого круга турнира WTA в Праге. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Александрову, ставки на её победу принимаются с коэффициентом 1.56. Успех Касаткиной оценён коэффициентом 2.44.
Коэффициенты букмекеров на матч Екатерина Александрова — Дарья Касаткина в Праге
Аналитики считают, что матч турнира в Праге Екатерина Александрова — Дарья Касаткина получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на третий сет можно за 2.55.
Анализ матча WTA Екатерина Александрова — Дарья Касаткина (10.08.2020)
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Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.
У женщин на август в Европе запланированы два турнира категории International. Первый из них подходит к концу в итальянском Палермо, а второй стартует 10 августа в Праге. Состав участников с учётом всех условий более чем достойный. Посев возглавила Симона Халеп, также сыграют Петра Мартич, Даяна Ястремская, Элисе Мертенс, Барбора Стрыцова.
А ещё — пять россиянок, три из которых попали в восьмёрку сеяных. Две теннисистки сойдутся уже в первом круге — первая ракетка страны Екатерина Александрова сразится с Дарьей Касаткиной, результаты которой после одного мощного сезона сильно просели и никак не желают подниматься в гору.
Россиянки выступали на турнире в Палермо, правда без особых успехов. Касаткина в первом же круге уступила итальянке Ясмине Паолини. Матч растянулся на три сета и 185 минут, за которые Дарья имела аж 34 брейк-пойнта. Реализовала, правда, только 10 из них. Паолини своими шансами воспользовалась увереннее (11 из 16).
Говорить что-то о состоянии Паолини излишне. Достаточно отметить, что в следующем раунде она взяла ровно два гейма у Александры Саснович. Екатерина Александрова добралась до второго круга, выбив Кристину Младенович. Первый сет провалила, зато потом собралась с мыслями и не оставила сопернице шансов (5:7, 6:1, 6:0).
Дальше, впрочем, уступила Фионе Ферро (5:7, 2:6). Француженка, хоть и стоит ниже в рейтинге, всегда любила грунт, так что удивляться особенно нечему. Ферро, к слову, в итоге добралась до финала, высадив следом Сару Эррани и Камилу Джорджи. В общем, Александрова произвела более цельное впечатление.
Вполне логично, что букмекеры считают её фаворитом. Проблема одна — Екатерина не любит грунт, а вот Касаткина на нём чувствует себя комфортно. Так что ждать выноса в одну калитку мы бы не стали. В трудную минуту первой ракетке России часто помогает хорошая подача. У Дарьи с этим элементом, наоборот, большие проблемы.
Ожидать высокого качества тенниса и стабильной игры мы бы не стали, обе соперницы наверняка не обойдутся без провалов. Слишком уж долгая была пауза, быстро войти в колею не удастся. В принципе, можно даже проверить третий сет за 2.55.
В остальном расклад представляется таким: несколько сумбурный поединок, в котором Александрова окажется сильнее. П1 за 1.56 сгодится для экспресса, а мы возьмём П1 с форой (-1.5) за 1.71.
Ставки на матч Екатерина Александрова — Дарья Касаткина 10 августа 2020 года
Вообще Александрова не любит грунт, а Касаткиной на этом покрытии комфортно. Но на днях в Палермо Дарья не смогла справиться Ясмине Паолини, хотя имела гору брейк-пойнтов. Александрова наверняка будет действовать неровно, но в трудные моменты подача должна помочь. Поставим на первую ракетку России.
Ставка: победа Александровой с форой (-1.5) гейма за 1.71.
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