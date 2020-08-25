«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз: нет Миранчука и Баринова — нет голов. Николича ждёт беда

26 августа «Локомотив» примет «Ахмат» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с 1.59.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (26.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартует уже 25 августа.

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Программа пятого тура РПЛ упакована в два дня: она откроется во вторник двумя матчами, а завершится в среду сразу шестью. Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» начнут свой матч 26 августа в 18:30 мск на стадионе «РЖД Арена».



«Железнодорожники» после двух уверенных побед на старте сезона несколько сбавили обороты. В третьем туре еле ушли от поражения в Екатеринбурге, скатав ничью с местным «Уралом» (1:1). Хозяева очень грамотно оборонялись и остро контратаковали, а гости сравняли счёт только на 87-й минуте.



В предыдущем же туре красно-зелёные и вовсе уступили в дерби московскому «Спартаку» (1:2). Получилось даже открыть счёт на 10-й минуте, однако затем в течение первого тайма из-за травм выбыли двое ключевых игроков. Один из лидеров атаки Алексей Миранчук вернётся только через две недели, а Дмитрий Баринов пропустит около полугода. Это настоящая катастрофа, которая непременно скажется на эффективности центральной линии команда.

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«Ахмат», напротив, начал сезон не самым удачным образом, зато в последних двух турах набрал все шесть очков. Сперва получилось на своём поле по делу хлопнуть «Ротор» со счётом 3:1. Героем той встречи стал рано вышедший на замену Одисе Роши. Новичок РПЛ оказался просто не готов к столь интенсивному футболу.



А в последней игре грозненцам повезло добыть победу в гостях у «Химок» (2:1). Уже при счёте 0:1 арбитр назначил пенальти в их ворота, но полузащитник хозяев пробил мимо цели. Через некоторое время после этого гости сами заработали (и реализовали) одиннадцатиметровый, а через минуту и вовсе вышли вперёд.



Однако назвать игру «Ахмата» выдающейся всё же нельзя. Свои пять мячей он забил в ворота новичков РПЛ, которые пока явно не освоились в элитном дивизионе. У «Локомотива» при Марко Николиче оборона достаточно крепкая, так что сюрприза от грозненцев не ждём.

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Впрочем, парада голов от «железнодорожников» тоже ждать не стоит. Всё же Алексей Миранчук на данный момент основополагающее звено в их атаке. Да и за 12 матчей в РПЛ под руководством Николича только два раза случалось пробить верх. Отсюда выходит вязкий футбол с небольшим количеством остроты, где всё решат стандарты и индивидуальные ошибки.

Так что вполне можно подумать над тривиальным тотал меньше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.80. Статистика личных встреч на нашей стороне. В девяти из последних 11 очных противостояний грозненцы и москвичи не забивали на двоих больше двух голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» 26 августа

«Локомотив» в последних двух турах сбавил, при этом лишившись двух ключевых футболистов в средней линии. А «Ахмат» свои пять мячей забил только новичкам РПЛ, которые пока что не освоились в элите. Так что высокой результативности от команд не ждём. Классический ТМ 2.5 гола за 1.80 смотрится надёжно. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.



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