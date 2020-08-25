«Клипперс» — «Даллас». Прогноз: Пол Джордж прекратит позориться, Кавай Леонард затащит

26 августа в пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Даллас Маверикс». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Клипперс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.59.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии плей-офф НБА «Клипперс» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Клипперс» — «Даллас» 26 августа будет результативным: тотал больше 235.5 очка идёт за 1.86, а тотал меньше 235.5 очка — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз 5-го матча серии НБА «Клипперс» — «Даллас» (26.08.2020)

Четыре матча позади, в серии равенство — 2-2. Начинается жара. Любопытно, что, несмотря на две заслуженные победы «Маверикс» и отсутствие фактора домашнего паркета, букмекеры дают на лобовую победу «парусников» всё тот же коэффициент в районе 1.40, что был и перед началом первого раунда.

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И это справедливо. Вторая звезда «Клипперс» Пол Джордж выдаёт по серии 29% с игры и 22% из-за дуги, лучший персональщик задней линии травмирован — и команда всё равно оказалась в шаге от того, чтобы повести со счётом 3-1. Понятно, что ресурсов у подопечных Дока Риверса заметно больше.

Патрик Беверли пропустит пятый матч, так что Лука Дончич продолжит покорять сердца нейтральных болельщиков. Размены на Лу Уильямса, Реджи Джексона и Лэндри Шэмета словенец реализует замечательно. Против Кавая Ленарда и Маркуса Морриса проблемы возникают чаще, но это абсолютно нормально.

Многое будет зависеть от состояния Кристапса Порзингиса. Латыш тащил в третьей встрече, пропустил четвёртую из-за травмы и решение по его участию будет принято непосредственно перед стартовым свистком. Без Порзингиса шансы зацепиться кажутся скромными — слишком большая зависимость от броска и эффективности Дончича.

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Док Риверс вряд ли повторит ошибку предыдущей игры и будет 10 с лишним минут смотреть, как Бобан Марьянович топчет несчастного Монтрезла Харрелла. Останется только плясать от броска: Дончич, Хардуэй, Бёрк и Сэт Карри не отличаются большой любовью лезть в «краску». В четвёртом поединке они на четверых попали 11 из 24 трёхочковых, на дистанции удержать такой процент попаданий практически нереально.

«Лос-Анджелес» искренне рассчитывал пройти первый раунд на одной ноге, не включаясь на полные обороты. Теперь недооценивать оппонента не только нельзя, но ещё и чертовски опасно. Дончич действительно готов решать в плей-офф, Рик Карлайл в самом деле переигрывает Дока Риверса, а все остальные обеспечивают «Маверикс» преимущество под щитами. Протянешь им руку — откусят по локоть.

Кавай Ленард ожидаемо хорош, а вот уровень поддержки откровенно печален. В первую очередь это касается Пола Джорджа, что даёт большой соблазн заиграть его индивидуальный верх. Форвард провалил три встречи подряд, после чего раскритиковал себя при общении с журналистами. Игрок калибра Матча звёзд обязан реагировать на такие серии.

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ИТБ 22.5 очка Джорджа идёт за 1.83, вариант посмелее — П1 + тотал больше 29.5 очка Джорджа за 6.00. Также соблазнительно выглядит ИТМ 7.5 подбора Ивицы Зубаца за 1.83. В трёх предыдущих матчах серии хорват собрал 4, 6 и 4 отскока. Запас неплохой.

На валуй смахивает ИТБ 1.5 передачи Маркуса Морриса за 2.15. 30-35 минут от него никуда не денутся: хорош в защите по Дончичу, надёжный бросок. Такие игроки в плей-офф на вес золота. В трёх предыдущих матчах серии Моррис преодолевал заданную планку.

Лезть в исход не рискнём, без Порзингиса шансы «Мавс» повторить успех действительно невысоки. А вот тотал меньше 236 очка за 1.98 смотрится любопытно. «Клипперс» пора включаться на полные обороты на своей половине паркета, просто перебегать и закидать соперника трёхочковыми очевидно не получается.

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Ждём снижения темпа и увеличения оборонительной эффективности фаворита. «Даллас» уже три матча кряду пробивает отметку в 120 очков за 48 минут. «ЛАК» нужно прекращать валять дурака и включаться — Дончич с компанией способны удивить ещё два раза, если получат такую возможность.

Прогноз и ставки на матч НБА «Клипперс» — «Даллас» 26 августа 2020 года

Счёт в серии 2-2. «Клипперс» рассчитывали пройти первый раунд на минимальных оборотах, но Лука Дончич и Рик Карлайл потребовали к себе уважения. Ресурсов у фаворита заметно больше, для уверенной победы нужны два фактора: точность от Пола Джорджа и вменяемая оборона от всех остальных. Закрываться «ЛАК» умеют, но в плей-офф пока валяют дурака.

Ставка №1: победа «Клипперс» + тотал больше 29.5 очка Пола Джорджа за 6.00

Ставка №2: тотал меньше 236 очка за 1.98.

Ставка №3: ИТБ 1.5 передачи Маркуса Морриса за 2.15.