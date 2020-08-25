«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Тайсон, Марлос и Пятов устроят Луческу жаркий приём

25 августа «Шахтёр» и киевское «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Украины. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Украины «Динамо» — «Шахтёр»
Букмекеры уверены, что матч за Суперкубок Украины 25 августа «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.
Анализ и прогноз матча за Суперкубок Украины «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк (25.08.2020)
В последнее время двоевластия в украинском футболе не наблюдается, поскольку киевское «Динамо» переживает непростые времена. «Шахтёр», напротив, в полном порядке. Четыре чемпионства подряд, мощный состав и классные выступления в еврокубках. В августе команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где, правда, без шансов уступила «Интеру».
На сегодняшний день команды находятся на разном уровне. Как по уровню исполнителей, так и по положению дел в руководстве. Потому котировки букмекеров выглядят вполне логично: неслучайно на действующего чемпиона страны дают заметно меньше двойки, а киевляне идут явным аутсайдером.
Статистика противостояния с этим полностью согласна. Достаточно сказать, что «горняки» в пяти предыдущих очных встречах одержали четыре победы, а единственное поражение потерпели в дополнительное время. Было это в 1/8 финала минувшего розыгрыша Кубка Украины (1:2 ДВ).
Никакой борьбы за титул в УПЛ сезона-2019/2020 не случилось и близко. «Шахтёр» набрал сумасшедшие 82 очка в 32 турах: допустил всего шесть осечек (четыре ничьи и два поражения), а разница голов составила «+54». Больше того — динамовцам откровенно повезло заскочить в Лигу чемпионов.
Они до последнего рисковали остаться без серебряных медалей, однако изнывающая от финансовых проблем «Заря» всё же оказалась третьей. В итоге клуб из Киева опередил «Зарю» на один балл, а «Десну» — на три. Третий квалификационный раунд ЛЧ никуда не делся, но с таким качеством футбола дойти до группы едва ли удастся.
Словом, расклад вроде бы очевиден. «Шахтёр» сильнее, должен находиться в отличном тонусе после Лиги Европы. Но есть дополнительный фактор, который интригует особенно сильно. Это громкое назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера бело-синих, осуществлённое во второй половине июля.
Румынский специалист несколько дней назад уже добыл первую победу с новым коллективом в официальном матче, разбив не самый слабый «Олимпик» (4:1). Понятно, что битва за Суперкубок Украины интересна в первую очередь столкновением Луческу с клубом, которому он отдал 12 лет.
У динамовцев традиционно хватает кадровых потерь, в последние месяцы эта ситуация стала привычной. Думается, назначение Луческу и горькое поражение от «Интера» в полуфинале Лиги Европы станут отличным раздражителем для «Шахтёра». Потому предпосылок для сенсаций тут не видим: много эмоций, борьбы и карточек, однако шансы фаворита гораздо выше.
Мы бы выбирали между комбинированной ставкой 1Х + обе забьют за хороший коэффициент 2.11 и П1 с форой (-1) за 2.38. Мотивированные «горняки» вряд ли уйдут без своих двух-трёх мячей, но и «Динамо» забивало исправно даже в тяжелейшем прошлом сезоне.
Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Украины «Динамо К» — «Шахтёр» 25 августа
Первый матч Мирчи Луческу против своей бывшей команды после назначения в киевское «Динамо». Состав у «Шахтёра» гораздо мощнее, а в пяти предыдущих очных встречах он одержал четыре победы при одном поражении в дополнительное время. Проблем с мотивацией у «горняков» точно не будет, так что шансы на сенсацию невелики.
Ставка: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.11.
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