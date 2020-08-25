«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Тайсон, Марлос и Пятов устроят Луческу жаркий приём

25 августа «Шахтёр» и киевское «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Украины. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Украины «Динамо» — «Шахтёр»

Букмекеры уверены, что матч за Суперкубок Украины 25 августа «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз матча за Суперкубок Украины «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк (25.08.2020)

В последнее время двоевластия в украинском футболе не наблюдается, поскольку киевское «Динамо» переживает непростые времена. «Шахтёр», напротив, в полном порядке. Четыре чемпионства подряд, мощный состав и классные выступления в еврокубках. В августе команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где, правда, без шансов уступила «Интеру».

СКА — «Куньлунь». Прогноз: Брагин, Подколзин, Бурдасов и Галимов не заметят сопротивления СКА набрал тонус, а в «Куньлуне» огромное количество новичков.

На сегодняшний день команды находятся на разном уровне. Как по уровню исполнителей, так и по положению дел в руководстве. Потому котировки букмекеров выглядят вполне логично: неслучайно на действующего чемпиона страны дают заметно меньше двойки, а киевляне идут явным аутсайдером.

Статистика противостояния с этим полностью согласна. Достаточно сказать, что «горняки» в пяти предыдущих очных встречах одержали четыре победы, а единственное поражение потерпели в дополнительное время. Было это в 1/8 финала минувшего розыгрыша Кубка Украины (1:2 ДВ).

Никакой борьбы за титул в УПЛ сезона-2019/2020 не случилось и близко. «Шахтёр» набрал сумасшедшие 82 очка в 32 турах: допустил всего шесть осечек (четыре ничьи и два поражения), а разница голов составила «+54». Больше того — динамовцам откровенно повезло заскочить в Лигу чемпионов.

«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз: Ши Теодор, Штястны и Пасиоретти милосердия не проявят В 11 очных встречах «рыцари» ни разу не проиграли в основное время.

Они до последнего рисковали остаться без серебряных медалей, однако изнывающая от финансовых проблем «Заря» всё же оказалась третьей. В итоге клуб из Киева опередил «Зарю» на один балл, а «Десну» — на три. Третий квалификационный раунд ЛЧ никуда не делся, но с таким качеством футбола дойти до группы едва ли удастся.

Словом, расклад вроде бы очевиден. «Шахтёр» сильнее, должен находиться в отличном тонусе после Лиги Европы. Но есть дополнительный фактор, который интригует особенно сильно. Это громкое назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера бело-синих, осуществлённое во второй половине июля.

Румынский специалист несколько дней назад уже добыл первую победу с новым коллективом в официальном матче, разбив не самый слабый «Олимпик» (4:1). Понятно, что битва за Суперкубок Украины интересна в первую очередь столкновением Луческу с клубом, которому он отдал 12 лет.

«Тампа» — «Бостон». Прогноз: Василевский дождётся помощи от Кучерова, Сергачёва и Хедмана В первом матче «Бостон» оказался сильнее, несмотря на старания российского голкипера.

У динамовцев традиционно хватает кадровых потерь, в последние месяцы эта ситуация стала привычной. Думается, назначение Луческу и горькое поражение от «Интера» в полуфинале Лиги Европы станут отличным раздражителем для «Шахтёра». Потому предпосылок для сенсаций тут не видим: много эмоций, борьбы и карточек, однако шансы фаворита гораздо выше.

Мы бы выбирали между комбинированной ставкой 1Х + обе забьют за хороший коэффициент 2.11 и П1 с форой (-1) за 2.38. Мотивированные «горняки» вряд ли уйдут без своих двух-трёх мячей, но и «Динамо» забивало исправно даже в тяжелейшем прошлом сезоне.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Украины «Динамо К» — «Шахтёр» 25 августа

Первый матч Мирчи Луческу против своей бывшей команды после назначения в киевское «Динамо». Состав у «Шахтёра» гораздо мощнее, а в пяти предыдущих очных встречах он одержал четыре победы при одном поражении в дополнительное время. Проблем с мотивацией у «горняков» точно не будет, так что шансы на сенсацию невелики.

Ставка: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.11.