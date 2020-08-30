«Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз: Семён Варламов и Тротц продолжат мучить Проворова

«Островитяне» забрали третий матч и вернули себе лидерство в серии

31 августа в четвёртом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.48.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии матч НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия» 31 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз 4-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Филадельфия» (31.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы будут в абсолютно равных условиях.

31 августа состоится четвёртый раунд противостояния между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-арены» в Торонто в 3:00 мск. Вынужденная пауза в связи с бойкотом хоккеистов уплотнила и без того насыщенный календарь, играть придётся второй день подряд.

Пока серия проходит под диктовку «островитян». И дело тут не в общем счёте, хотя они и ведут 2-1. Подопечные Барри Тротца лучше используют вязкий оборонительный хоккей и допускают меньше ошибок. Лидеры соперника не могут набрать скорость и пройти среднюю зону, а попытки взять инициативу на себя в лучшем случае заканчиваются тем, что их оттирают к борту.

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В первом матче «Айлс» добились разгромной победы (4:0). На следующий день «лётчики» быстро заполучили преимущество в три шайбы благодаря агрессивной игре и форчеку по всей площадке. Однако подобный стиль слишком энергозатратен. В какой-то момент команда наелась, прижалась к воротам и едва не осталась без успеха. Дело решилось только в овертайме (4:3 ОТ).

Накануне состоялся третий поединок. Подопечные Алена Виньо даже открыли счёт, но на этом всё хорошее для них закончилось. Семён Варламов сделал выводы после второго матча и отстоял очень надёжно. Каких-то умопомрачительных сейвов не совершал, зато исправно брал своё и контролировал отскоки.

А на чужой половине льда «Нью-Йорк» вновь показал умение выжимать максимум из минимума. Моменты возникали не то чтобы часто, но довольно стабильно. В середине второго периода Мэтт Мартин провёл ответную шайбу, а за шесть секунд до перерыва Лео Комаров вывел хозяев вперёд. Этот гол оказался ключевым.

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В дебюте третьего периода «Филадельфия» схватила первое удаление, а дальше всё закончилось. Мощный Андерс Ли забил в третьем матче подряд, фору в две шайбы отыграть у «Айлендерс» практически нереально (3:1). «Лётчикам» снова нужно что-то придумывать, потому что все их ходы соперник считывает.

Букмекеры прекрасно видят ситуацию. Прежде небольшое преимущество отдавалось «Флайерз», однако теперь фаворитами идут «островитяне». Спорить с этим сложно — слишком уж хорошая и надёжная оборона. Также стоит отметить крайне корректный хоккей — во всех трёх поединках случалось от трёх до пяти удалений.

Можно оттолкнуться от этого факта и взять ИТМ 3.5 малых штрафов «Филадельфии» за 1.70. Накануне ей показали, что значит одно лишнее удаление в близкой серии плей-офф. Хоккеистам предстоит сделать выводы, поскольку большинство Барри Тротца выстреливает в самый нужный момент. Иначе отыграться будет тяжело.

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Также проверим ничью в первом периоде за 2.60. Логика следующая: соперники сопоставимы по общему уровню, однако пока в серии после 20 минут счёт ни разу не был равным. Это вполне тянет на аномалию, а коэффициент очень хорош.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии «Айлендерс» — «Филадельфия» 31 августа 2020 года

Пока мы наблюдаем крайне корректный хоккей. Во всех трёх матчах серии дело обходилось тремя-пятью удалениями. Игроки обходятся без грубостей, судьи стараются не вмешиваться. Накануне «лётчики» получили третью шайбу после первого же удаления, надо делать выводы. Проверим их низ по количеству малых штрафов.

Ставка №1: ИТМ 3.5 малых штрафов «Филадельфии» за 1.70.

Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.60.