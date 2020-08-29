«Сочи» — «Урал». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Заболотный заставят Илью Помазуна попотеть

Сочинцы не проигрывают на своём поле в РПЛ уже восемь матчей подряд.

30 августа «Сочи» примет «Урал» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Сочи» — «Урал»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Урал» (30.08.2020)

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, окончательно набрал ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой начался уже 29 августа.

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Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги открылась в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. «Сочи» и екатеринбургский «Урал» встретятся 30 августа на стадионе «Фишт», начало — 20:00 мск.



Сочинцы после пяти туров новом сезоне чемпионата России смотрятся крайне привлекательно. За всё это время получилось набрать 11 из 15 возможных очков. Это позволяет команде находиться в группе лидеров чемпионата России.



Любопытно также и то, что «барсы» наряду с московским «Спартаком» — единственные, кто пока что не имеет ни одного поражения. Две ничьи в дебюте сменились тремя победами подряд. Причём, надо сказать, такой результат оказался вполне заслуженным.

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Сперва «Сочи» на своём поле сумел добыть волевую победу над «Рубином» (3:2), забив два мяча в концовке, а затем в гостях обыграть «Ротор» (2:1), который тоже упирался вовсю. В матче же прошлого тура команда из курортного города отпраздновала ещё одну гостевую победу, на этот раз над «Тамбовом». Единственный гол получилось забить уже в добавленное ко второму тайму время, но стоит отметить, что гости смотрелись гораздо интереснее.



У «Урала» пока что с победами дела обстоят похуже. Зато главный тренер Юрий Матвеев сумел несколько отладить оборону. За три последних игры команда пропустила только два мяча. Причём в соперниках были грозные «Локомотив» (1:1), «Краснодар» (1:0) и «Ростов» (0:1).

Получилось набрать четыре из девяти возможных очков. Во многом это заслуга Ильи Помазуна. Арендованный у ЦСКА голкипер отстоял крайне достойно, не раз выручал екатеринбуржцев и даже успел дважды стать игроком матча.

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Правда, с ростовчанами немного не повезло. Подопечные Валерия Карпина выглядели чуть лучше и забрали три очка по праву. Гол забил вышедший на замену новичок клуба Кэнто Хасимото.

Теперь «Уралу» предстоит ещё один непростой выезд. Дело тут в том, что «Сочи» на своём поле под руководством Владимира Федотова играют крайне здорово. За девять последних домашних матчей клуб проиграл только раз, а побед одержал шесть штук.



Однако ожидать парада голов мы бы не стали. У екатеринбуржцев крепкая защита, но голы им даются с трудом. При таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.14 имеет смысл.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Урал» 30 августа 2020 года

«Сочи» под руководством Федотова на своем поле не проигрывает уже восемь матчей подряд, имея при этом шесть побед. Шансы на очки у них приличные, однако просто точно не будет. «Урал» хоть и имеет проблемы с результативностью, зато наладил оборону и много не пропускает. Возьмём 1Х через общий низ.



Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.



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