«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Акинфеев и Марио Фернандес отоварят любимого клиента

За семь последних очных встреч с «Ахматом» ЦСКА добыл шесть побед с общим счётом 14:0.

30 августа «Ахмат» примет ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (30.08.2020)

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, окончательно набрал ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартовал уже 29 августа.

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Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги открылась в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА встретятся 30 августа на стадионе «Ахмат-Арена».



Грозненцы теперь располагаются в турнирной таблице чемпионата России в двух баллах от лидера «Зенита». После вялого старта они зарядили победную серию из трёх матчей. Сперва на своём поле хлопнули «Ротор» (3:1), а затем совершили камбэк в гостях у «Химок» (2:1).



В матче же последнего тура получилось навести шороху в столице России. Сенсационно был обыгран московский «Локомотив» со счётом 3:2. Любопытно, что «Ахмат» даже остался в меньшинстве в середине второго тайма, а добавленные ко второму тайму минуты вовсе доигрывал вдевятером. И выстоял.

«Метц» — «Монако». Прогноз: Головин, Бен-Йеддер и Нико Ковач снова устроят шоу в Лиге 1 В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не менее трёх голов.

Московские «армейцы» после двух досадных поражений — от «Зенита» (1:2) и «Рубина» (1:2) — разошлись миром в гостях с «Краснодаром» (1:1). Получилось показать крайне привлекательный футбол в первом тайме, забить гол и уйти на перерыв с преимуществом. Однако удержать победный счёт не вышло, Вандерсон дальним ударом на 80-й минуте сравнял его. В концовке встречи у гостей было несколько убойных моментов, но великолепно сыграл Матвей Сафонов.



Сейчас красно-синие находятся в середине турнирной таблицы РПЛ. Они, в целом, не имеют проблем с результативностью, продолжают забивать в каждом матче. При этом стоит отметить, что стан клуба исправно пополняется новичками. Уже дебютировал экс-полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов. Также попал в заявку бразильский защитник Бруно Фукс.



У «Ахмата» в новом сезоне тоже новые лица. Тут и Георгий Мелкадзе, который способен нагрузить любую защиту, и голкипер Гиорги Шелия, который уже не раз успел выручить свою новую команду. Однако теперь Андрей Талалаев не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на Антона Швеца и Марата Быстрова. Потери не самые серьёзные, но головной боли прибавится.

«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Ерёменко и Ионов добавят Мусаеву седых волос Жёлто-синие забивали в семи из восьми предыдущих очных встреч.

При этом, надо сказать, что грозненцы для Виктора Гончаренко крайне удобный соперник. Против них ЦСКА под руководством белорусского тренера успел сыграть семь игр, в которых потерпел только одно поражение. В остальных шести случаях были добыты шесть побед с впечатляющим общим счётом 14:0.

При таких раскладах ставка Х2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75 смотрится шикарно. «Ахмат», конечно, сейчас показывает интересный футбол, много забивает, но красно-синие забивают тоже. Да и уж больно убедительно выглядит статистика личных встреч.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА 30 августа

«Ахмат» является крайне удобным соперником для Виктора Гончаренко. За семь очных матчей под его руководством столичный клуб добыл шесть побед с общим счётом 14:0. Грозненцы, конечно, сейчас показывают неплохой футбол, исправно забивают, но и у «армейцев» с голами тоже порядок. На наш взгляд, красно-синие имеют все шансы набрать очки в предстоящем поединке.



Ставка: ЦСКА не пройдёт + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.



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