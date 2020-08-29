«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Акинфеев и Марио Фернандес отоварят любимого клиента

30 августа «Ахмат» примет ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (30.08.2020)
Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, окончательно набрал ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартовал уже 29 августа.
Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги открылась в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА встретятся 30 августа на стадионе «Ахмат-Арена».
Грозненцы теперь располагаются в турнирной таблице чемпионата России в двух баллах от лидера «Зенита». После вялого старта они зарядили победную серию из трёх матчей. Сперва на своём поле хлопнули «Ротор» (3:1), а затем совершили камбэк в гостях у «Химок» (2:1).
В матче же последнего тура получилось навести шороху в столице России. Сенсационно был обыгран московский «Локомотив» со счётом 3:2. Любопытно, что «Ахмат» даже остался в меньшинстве в середине второго тайма, а добавленные ко второму тайму минуты вовсе доигрывал вдевятером. И выстоял.
Московские «армейцы» после двух досадных поражений — от «Зенита» (1:2) и «Рубина» (1:2) — разошлись миром в гостях с «Краснодаром» (1:1). Получилось показать крайне привлекательный футбол в первом тайме, забить гол и уйти на перерыв с преимуществом. Однако удержать победный счёт не вышло, Вандерсон дальним ударом на 80-й минуте сравнял его. В концовке встречи у гостей было несколько убойных моментов, но великолепно сыграл Матвей Сафонов.
Сейчас красно-синие находятся в середине турнирной таблицы РПЛ. Они, в целом, не имеют проблем с результативностью, продолжают забивать в каждом матче. При этом стоит отметить, что стан клуба исправно пополняется новичками. Уже дебютировал экс-полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов. Также попал в заявку бразильский защитник Бруно Фукс.
У «Ахмата» в новом сезоне тоже новые лица. Тут и Георгий Мелкадзе, который способен нагрузить любую защиту, и голкипер Гиорги Шелия, который уже не раз успел выручить свою новую команду. Однако теперь Андрей Талалаев не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на Антона Швеца и Марата Быстрова. Потери не самые серьёзные, но головной боли прибавится.
При этом, надо сказать, что грозненцы для Виктора Гончаренко крайне удобный соперник. Против них ЦСКА под руководством белорусского тренера успел сыграть семь игр, в которых потерпел только одно поражение. В остальных шести случаях были добыты шесть побед с впечатляющим общим счётом 14:0.
При таких раскладах ставка Х2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75 смотрится шикарно. «Ахмат», конечно, сейчас показывает интересный футбол, много забивает, но красно-синие забивают тоже. Да и уж больно убедительно выглядит статистика личных встреч.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА 30 августа
«Ахмат» является крайне удобным соперником для Виктора Гончаренко. За семь очных матчей под его руководством столичный клуб добыл шесть побед с общим счётом 14:0. Грозненцы, конечно, сейчас показывают неплохой футбол, исправно забивают, но и у «армейцев» с голами тоже порядок. На наш взгляд, красно-синие имеют все шансы набрать очки в предстоящем поединке.
Ставка: ЦСКА не пройдёт + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.
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