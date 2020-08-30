Ирина Хромачёва — Шелби Роджерс. Прогноз: обидчица Серены Уильямс отправит россиянку домой

1 сентября Ирина Хромачёва и Шелби Роджерс сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Роджерс, ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1.08. Успех Хромачёвой оценён коэффициентом 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Ирина Хромачёва — Шелби Роджерс

Аналитики считают, что матч US Open Ирина Хромачёва — Шелби Роджерс не получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 2.30, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.62. Поставить на третий сет можно за 4.25.

Анализ матча US Open Ирина Хромачёва — Шелби Роджерс (01.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве были отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа. За несколько недель теннисистки получили возможности набрать форму и войти в колею. На этом шутки закончились, впереди US Open. Правда, из-за пандемии состав участниц получается крайне скромным. Слишком много отказов.

Потому сюрпризы непременно будут. Ирина Хромачёва в первом круге сразится с Шелби Роджерс, найти фаворита в этом противостоянии совсем нетрудно. Россиянка была хороша в юниорах, однако во взрослом теннисе у неё категорически не ладится. Даже закрепиться в топ-100 рейтинга WTA никак не удаётся.

В прошлом году она пропустила около семи месяцев, а ещё умудрилась вляпаться в неприятную историю с дисквалификацией. Хромачёву отстранили на три месяца (два из которых — условно) за попытку продать своё место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, хотя она отрицала эти обвинения.

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В 2020 году Ирина провела несколько турниров ITF, дальше четвертьфинала не проходила. В общем, даже попадание в основную сетку US Open следует считать для неё успехом. Соперница вроде бы не самая страшная, однако шансы пробраться во второй раунд кажутся минимальными. На то есть сразу несколько причин.

27-летняя американка одно время находилась неподалёку от топ-50, однако в 2018 году получила травму колена и перенесла операцию. Потеряла очень много времени, затем набирала форму и поднималась в рейтинге. Но сейчас всё снова в порядке. В середине августа, например, Роджерс выстрелила на турнире в Лексингтоне.

Там она дошла до полуфинала. Размялась на Мисаки Дои и Лейле Фернандес, а в четвертьфинале в трёх партиях высадила Серену Уильямс. Возрастная американка потерпела первое поражение после карантина, уступив на тай-брейке. Шелби взяла всего лишь гейм в первом сете, зато потом показала характер и воспользовалась проблемами соперницы с движением.

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Хард — любимое покрытие Роджерс. Она здорово держит подачу, хорошо двигается и обладает неплохой мощью. На родных кортах шансы американки гораздо выше, поскольку состояние Хромачёвой после долгой паузы вызывает большие вопросы. Правда, линия практически не оставляет выбора.

Даже на победу Шелби в двух партиях можно поставить за смешной коэффициент 1.33, который годится разве что для экспресса. Придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П2 с форой (-6 гейма) за 1.70 и тоталом меньше 18 гейма за 1.93. В лучшем случае россиянке удастся навязать борьбу в одной из партий.

Ставки на матч US Open Ирина Хромачёва — Шелби Роджерс 1 сентября 2020 года

Хромачёва в основном выступает на турнирах серии ITF, причём без особого успеха. В 2020 году, например, не проходила дальше четвертьфинала. Роджерс находится в хорошей форме, будет выступать на домашнем турнире, а главное — хард является её любимым покрытием. Хорошая подача, неплохое движение — этого должно хватить для уверенного успеха.

Ставка: тотал меньше 18 гейма за 1.93.