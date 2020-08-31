«Тампа» — «Бостон». Прогноз: Кучеров, Сергачёв и Василевский наткнутся на Хару и Бержерона

1 сентября в пятом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, успех «Бостона» идёт у букмекеров за 2.64.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Бостон»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Бостон» 1 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.06, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз 5-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Бостон» (01.09.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

Битва «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» приближается к развязке, на носу пятый матч. Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто 1 сентября в 2:00 мск. Действующий финалист Кубка Стэнли теперь не имеет права на ошибку, поскольку потерпел три поражения подряд. Следующая оплошность отправит его в отпуск.

«Молнии» сделали выводы после первой игры, где действительно смотрелись хуже. Критический момент настал в концовке основного времени второй встречи: там подопечные Джона Купера привезли себе проблемы на ровном месте, позволив оппоненту сравнять счёт на 57-й минуте. Но не поплыли и быстро забрали победу в овертайме.

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А дальше преимущество Никиты Кучерова с партнёрами стало подавляющим. 7:1 в третьем поединке — это, пожалуй, перебор, а вот четвёртый матч прекрасно иллюстрирует происходящее. Там «Тампа» быстро открыла счёт, во втором периоде довела разницу до трёх голов. Пропустила только один, да и то после того, как нахватала большое число удалений и подсела.

В любом случае в оставшееся время удалось просто и уверенно сыграть по счёту (3:1). «Брюинз» заметно уступают в движении и никак не могут приспособиться. Первое звено напоминает о себе всё реже, а остальные продолжают разочаровывать. Фактически острота создаётся только в большинстве, Андрею Василевскому даже не приходится стоять на голове.

Похоже, у «мишек» начинают сдавать нервы. Накануне они в нескольких эпизодах действовали грязно. Семейные проблемы Туукки Раска слишком дорого обходятся подопечным Брюса Кэссиди. Нельзя винить в трёх поражениях подряд одного Ярослава Галака, но дуэль Василевскому опытный словак пока абсолютно проигрывает.

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Теперь вариантов у «Бостона» не осталось. Выиграть три матча подряд у таких «Лайтнинг» — крайне сложная задача, но Бержерон, Пастрняк, Маршан и Хара просто так не сдадутся. Очевидно, что в атаке у действующего финалиста не клеится, так что надо максимально строго сыграть в обороне, задушив ведущее звено. Пока Палат, Пойнт и Кучеров слишком эффективны.

Мы бы выбирали между двух ставок — П2 с нулевой форой в первом периоде за 1.94 и «хозяева не забьют в первом периоде» за 2.32. По ходу игры на фоне высокой интенсивности и плотного графика наличие большого количества возрастных хоккеистов рискует сказаться, но дебют «Брюинз» обязаны провести хорошо. Иначе вылет из Кубка Стэнли состоится уже этой ночью.

Прогноз и ставки на 5-й матч серии «Тампа» — «Бостон» 1 сентября 2020 года

«Тампа» одержала три победы подряд, лишив соперника права на ошибку. Атака «Брюинз» никак не может обрести свободу, а потому единственный вариант продлить серию — добавить в обороне и перестать пропускать по 3+ шайбы за матч. Возможно, ближе к концовке возрастные хоккеисты «Бостона» просядут, но на дебют их точно хватит.

Ставка: победа «Бостона» с нулевой форой в первом периоде за 1.94.