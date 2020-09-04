«Торпедо» — «Сибирь». Прогноз: О’Делл, Ли и Миловзоров разберутся с Жафяровым в Нижнем

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Сибири» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 5 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 5 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» (05.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 5 сентября запланированы сразу семь матчей, три из них стартуют в 17:00 мск. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» будет выяснять отношения с «Сибирью» из Новосибирска.

Обе команды начали сезон с поражений, хотя оставили неплохое впечатление. Нижегородцы в родных стенах уступили «Салавату Юлаеву» (2:3). На первой же минуте получили глупое удаление (Энди Мили вернулся в КХЛ спустя год, правила на точке вбрасывания за это время изменились, а потому хоккеисту на ровном месте выписали две минуты за задержку игры), которое соперник реализовал.

В первом периоде у подопечных Дэвида Немировски ничего толком не получалось, зато потом стало интереснее. Пожалуй, на очки они не наиграли, но бой уфимцам определённо дали. Могло бы быть лучше, да только сдержать Маркуса Гранлунда не удалось. Шустрый финн набрал три очка, и это ещё Андрей Тихомиров несколько раз подтащил.

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С учётом всех условий результат вполне рабочий. Предсезонка началась позже. Мили и Шварц присоединились к коллективу считаное количество дней назад и вышли на лёд фактически с листа. Дамир Жафяров слишком долго решал контрактные вопросы. Ну и так далее. Тем не менее все эти хоккеисты набрали очки.

Дальше станет лучше. Немировски умеет ставить симпатичный хоккей, так что по ходу регулярного чемпионата команда будет добирать. «Сибирь» тоже уступила с разницей в одну шайбу и тоже не может себя в чём-то упрекнуть. Во-первых, соперник был грозный — пришлось гостить у «Авангарда».

Во-вторых, шансы зацепиться имелись. В концовке омичи схватили два удаления, однако четыре минуты большинства (как и замена вратаря на шестого полевого) результата не дали. В-третьих, нужно учитывать кадровые проблемы. Отсутствовали лидеры — Руохомаа, Пустинен. В запасе остался Харри Сятери.

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Шанс получила молодёжь, которая оставила приятное впечатление. «Авангард» выглядел лучше и победу заслужил (1:0), но «снеговики» ещё раз доказали, что станут большой проблемой для кого угодно. Правда, с нижегородцами в последнее время у них категорически не ладится.

За два предыдущих сезона соперники пересеклись четырежды. Во всех случаях «Торпедо» брало верх, причём делало это в основное время. И всё же мы рискнём сыграть от аутсайдера. Подопечные Дэвида Немировски не могут рассчитывать на сыгранность, да и с физической подготовкой из-за скомканной предсезонки должны быть проблемы.

А «Сибирь» даже без лидеров выглядела бодро. Прекрасный момент прервать неудачную серию — нижегородцы пока не восстановили кондиции. Классический Х2 доступен в букмекерских конторах за нестыдный коэффициент 1.73. Варианты посмелее — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.07 и ИТМ 2.5 шайбы «Торпедо» за 1.78.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 5 сентября 2020 года

Обе команды накануне проиграли сильным соперникам с разницей в одну шайбу. «Торпедо» поздно начало предсезонную подготовку, а сразу несколько важных игроков присоединились к команде за считанные дни до старта. «Сибирь» же накануне вдоволь попила кровушки у «Авангарда» даже без трёх ключевых легионеров. На наш взгляд, гости имеют хорошие шансы зацепиться за очки.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.73.