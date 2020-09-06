Австрия — Румыния. Прогноз: Забитцер с Драговичем не дадут развернуться Хаджи и Станчу

7 сентября Австрия примет Румынию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Австрия — Румыния

Букмекеры считают, что матч лиги В Австрия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Австрия — Румыния (07.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, в начале сентября они приступили ко второму розыгрышу Лиги наций УЕФА.

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Отдыхать некогда, играть приходится через два дня на третий. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу продолжат 7 сентября сразу восемь матчей. Среди прочих в лиге В сборная Австрии встретится со сборной Румынии.



Австрийцы находятся в первой группе лиги В с играбельными, но довольно колючими соперниками. Тут Северная Ирландия, Румыния и Норвегия. Однако, судя по матчу первого тура с норвежцами, можно сказать, что сборная Австрии является явным фаворитом.



Дело в том, что команда немецкого специалиста Франко Фоды обыграла скандинавов в гостях со счётом 2:1. Правда, тут стоит отметить, что преимущество гостей было сумасшедшим: 17-3 по ударам в сторону ворот, 4-1 по угловым и 60-40 по проценту владения мячом. Конечно, норвежцы не могли уйти с поля без боя, но австрийцы показали класс.

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Её величество фортуна сыграла злую шутку со сборной Румынии в матче первого тура. Румыны на своём поле принимали команду Северной Ирландии. Встреча завершилась вничью — 1:1. И этот результат можно расценивать только как провал.



Дело в том, что хозяева вышли вперёд на 25-й минуте, а перед перерывом вовсе остались в большинстве. Понятно, что практически всё оставшееся время «трёхцветные» пытались увеличить своё преимущество, но тщетно — североирландцев спасал Бейли Пикок-Фаррел. Более того, в концовке молодой вратарь даже поучаствовал в забитом голе, отдав предголевую передачу.



В целом на старте нового розыгрыша Лиги наций сборная Румынии показала весьма неплохой атакующий футбол. Однако в паре с австрийцами она всё же идёт скорее андердогом. У Австрии и класс исполнителей выше, и физическая готовность, похоже, лучше.

ЦСКА — «Барыс». Прогноз: Диц, Старченко и Михайлис устроят проблемы Никитину с Окуловым Обе команды набрали по три очка в двух матчах.

К тому же австрийская сборная ещё и дома будет играть. В общем, один к одному. Букмекеры справедливо считают её фаворитом. Так что вполне можно не мудрить и проверить лобовую победу хозяев за рабочий коэффициент 1.75.



При желании можно поднять потенциальный выигрыш комбинированной ставкой П1 + общий тотал больше 1.5 мяча. За такой вариант букмекеры предлагают уверенный коэффициент 2.17. Всё-таки румыны достаточно неплохо сыграли в прошлом матче, а у австрийцев оборона не самая надёжная. Обмен голами тут вполне вероятен.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Австрия — Румыния 7 сентября 2020 года

Соперники в прошлой игре показали достойный яркий футбол. Однако в предстоящем поединке Австрия справедливо идёт фаворитом. У неё и состав мастеровитее, и проблем с физической подготовкой нет. Плюс родные стены. На наш взгляд, у румынов будет мало шансов зацепиться за очки.



Ставка: победа Австрии за коэффициент 1.75.



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