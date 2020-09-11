«Тамбов» — «Уфа». Прогноз: Евсеев, Кротов, Рыжиков и Беленов покажут настоящую РПЛ

12 сентября «Тамбов» примет «Уфу» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 13:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.08.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Уфа»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Тамбов» — «Уфа» (12.09.2020)

Сентябрьское окно сборных успешно закрыто, сборная России снова порадовала своих болельщиков и добыла две результативные победы. Теперь национальные команды соберутся только в октябре, так что пора вернуться в национальное первенство. РПЛ уже раскочегарилась – на носу седьмой тур.

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Программа откроется тремя матчами 12 сентября. В одном из них «Тамбов» сыграет с «Уфой». Встреча начнётся в 13:45 мск и пройдёт на саранском стадионе «Мордовия Арена», где в нынешнем сезоне тамбовчане проводят домашние игры.



У «Тамбова» в новом сезоне с результатами пока не задалось. Всего четыре очка за шесть туров, что соответствует 14-й строчке. Хуже выступают только вернувшиеся спустя долгие годы в высший российский дивизион «Химки» и «Ротор». Гордиться, понятное дело, нечем.



На паузу «волки» ушли в довольно неплохом расположении духа. Получилось сыграть вничью в Казани с местным «Рубином» (2:2). Встреча получилась результативной и яркой. Гости могли даже рассчитывать на победу, но немного не хватило: забили второй гол на 84-й минуте, а пропустили на 90-й.

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев тоже едва ли может быть доволен нынешнем положением дел. Его команда плетётся на 12-й позиции в Российской Премьер-Лиге, набрав только пять очков. Одно из них было набрано в последней перед паузой игре.



Уфимцы принимали московское «Динамо» и скатали ничью — 1:1. Москвичи имели некоторое преимущество в концовке первого тайма и даже забили гол незадолго до перерыва. Однако уже во второй половине встречи в одной из своих немногочисленных атак хозяева смогли сравнять счёт.



Вообще, у башкирской команды есть и другие проблемы, помимо небольшого количества набранных очков. Дело в том, что она за шесть игр умудрилась пропустить больше всех в чемпионате России – 11 мячей. А в прошлом сезоне, между прочим, оборона уфимцев была одной из лучших в первенстве.

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С результативностью тоже всё довольно скромно. За четыре последних тура получилось забить только два гола. «Тамбов», к слову, тоже вряд ли чем-то может похвастаться. А потому велика вероятность увидеть старую добрую РПЛ, в которой команды из нижней части таблицы постоянно катают низы.



Главный тренер тамбовчан Сергей Первушин пропагандирует довольно смелый футбол. Пока, правда, бесплодно. Да, получилось забить даже два в ворота «Рубина», но казанцы сейчас стабильностью не отличаются. А в остальных пяти играх «волки» оформили только три гола.



К тому же не стоит забывать, что соперники будут выходить на поле после паузы. Первые игры зачастую получаются скупыми на голы. Можно проверить тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.72. Альтернативный вариант: «обе забьют — нет» за 1.64.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Уфа» 12 сентября

Оба соперника высокой результативностью не отличаются. Да и в целом игра у них пока не идёт: очков мало, трудностей много. Ждать тут голевого парада мы бы не стали. К тому же первые игры после международных пауз зачастую получаются скупыми на голы. На наш взгляд, два мяча тут кажутся потолком.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.72.



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