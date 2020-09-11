В трёх предыдущих очных встречах «кельты» так и не смогли забить.

«Эйбар» — «Сельта». Прогноз: нет Смолова — нет голов. Аспас и Мина останутся ни с чем

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Сельта». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эйбара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Сельта»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Сельта» 12 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.

Анализ и прогноз матча Примеры «Эйбар» — «Сельта» (12.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Хосепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», несчастная «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Изначально его планировали начать 11 сентября, но в итоге пришлось подождать ещё один день. На субботу запланированы сразу три матча, самый ранний из них стартует в 17:00 мск.

В Эйбаре местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Сельтой». Соперники в минувшем первенстве боролись за выживание. Получилось удачно. «Оружейники» набрали 42 очка и заняли 14-е место в турнирной таблице, «Сельта» с 37 баллами оказалась на 17-й строчке. Справедливости ради, концовка прошла для них по-разному.

«Эйбар» бодро провёл рестарт и уже к концу июня фактически гарантировал себе сохранение прописки. А вот «Сельта» после громкой ничьей с «Барселоной» напрочь завалила концовку и прошла по краю пропасти. «Леганес» отстал всего на одно очко. Если бы не судейская ошибка, он бы опередил клуб из Виго и остался в Ла Лиге.

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Хозяева по привычке провели межсезонье тихо. Они в принципе не любят менять состав, предпочитая делать ставку на сыгранность и взаимопонимание. Костяк остался прежним, начало сезона «оружейники» традиционно проводят крепко. Неудивительно, что на своём поле они считаются фаворитом.

Дело в том, что «кельты» в межсезонье лишились нескольких важных футболистов. Речь даже не о Фёдоре Смолове. Россиянин, конечно, забил двум грандам, но вообще выглядел довольно средненько. В первую очередь будет не хватать Пионе Систо (вернулся в Данию) и Рафиньи (аренда истекла, трансфер у «Барселоны» не выкуплен).

Ещё один значимый момент — в последнее время «Эйбар» удачно играет с «Сельтой». В трёх предыдущих встречах одержаны две победы при одной ничьей, а главное — не пропущено ни одного мяча. Оборона у хозяев по меркам представителя нижней части турнирной таблицы действительно в полном порядке.

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Больше того — в девяти из десяти последних поединков этих соперников доезжала ставка «обе забьют — нет». Можно взять её за весьма приличный коэффициент 1.83. Альтернативный вариант — ИТМ 1 гола «Сельты» за те же 1.83. А любители рисковать могут рассмотреть ставку «гости не забьют», на неё дают дивные 2.79.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эйбар» — «Сельта» 12 сентября 2020 года

«Сельта» лишилась в межсезонье Пионе Систо и Рафиньи, без них качество игры должно просесть. «Эйбар» традиционно хорошо стартует в Примере и мало пропускает, а главное — в трёх предыдущих очных встречах с «кельтами» он оставлял ворота на замке. Предпосылок к высокой результативности не видно.

Ставка: обе забьют — нет за 1.83.