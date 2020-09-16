«Локомотив Пл» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью, Кейн, Алли и Орье пощадят болгар

17 сентября «Локомотив Пловдив» примет «Тоттенхэм» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 11.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Локомотив Пловдив» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Локомотив Пл» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Локомотив Пл» — «Тоттенхэм» (17.09.2020)

Вместе с новым сезоном Лиги чемпионов стартовала и Лига Европы. Первый квалификационный раунд уже провели, на носу второй. На нём в дело вступят несколько популярных клубов, которые по разным причинам выступили в минувшем сезоне не лучшим образом. Например, английский «Тоттенхэм Хотспур».

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«Шпоры» после провала и смены тренера сумели в прошлом сезоне АПЛ запрыгнуть на шестое место в турнирной таблице, обойдя ближайшего преследователя лишь по дополнительным показателям. Теперь им предстоит одноматчевое противостояние с болгарским «Локомотивом» в Пловдиве. Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе.



Болгарам пришлось играть в первом отборочном раунде на выезде с черногорской «Искрой». Гости победили с минимальным счётом, забив в середине второго тайма с пенальти. Игра была довольно сдержанной, первая (из трёх) жёлтая карточка была показана только буквально за несколько десятков секунд до перерыва.



В чемпионате Болгарии уже успели сыграть пять туров. «Смурфы» находятся на шестой строчке, добыв три победы и потерпев два поражения. В целом, проблем с игровой практикой не было, так что команда должна находиться в хорошей форме. Впрочем, сравнивать соперников в любом случае нельзя, всё-таки разница в классе определяется в космических масштабах.

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В АПЛ новый сезон стартовал буквально на днях. «Тоттенхэм Хотспур» в первом туре принимал «Эвертон», но проиграл со счётом 0:1. Причём, надо сказать, вполне по делу. Ливерпульская команда нанесла даже больше ударов и смотрелась несколько острее в атаке. Надо исправляться.



Однако лондонцы по понятным причинам выйдут на поле с болгарским соперником фаворитом. Вполне вероятно, что Жозе Моуринью выставит не основной состав. Разница в классе позволяет широкую ротацию, да и дать отдых ключевым футболистам перед непростой игрой с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии лишним не будет. Хотя даже при таких раскладах шансов у болгар крайне мало.



Скорее всего, именитый португалец попробует пройти в следующую стадию на малых оборотах. На наш взгляд, ждать уничтожения скромного «Локомотива» из Пловдива не стоит, пары-тройки мячей хватит. П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.64 выглядит интересно. Лидеры выйдут после перерыва в случае осложнений.

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Впрочем, мы бы проверили тотал меньше 3.5 мяча. В букмекерских конторах такой вариант представлен с приемлемым коэффициентом 1.72. «Тоттенхэму» хватит и двух-трёх голов для прохода, а болгарская команда вряд ли сможет рассчитывать даже на один.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Локомотив Пл» — «Тоттенхэм» 17 сентября 2020 года

Вполне вероятно, что Жозе Моуринью не станет нагружать ключевых игроков перед непростой игрой в АПЛ и выставит резервный состав. Благо что класс позволяет: между командами пропасть в уровне исполнителей. Однако уничтожения аутсайдера не ждём. «Тоттенхэму» хватит и двух-трёх голов для прохода, а «Локомотив Пл» вряд ли сможет рассчитывать даже на один.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72.