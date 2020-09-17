«Барыс» — «Динамо Р». Прогноз: Валк и Фрэттин отправят Скудру на дно Западной конференции

Рижане проведут третий выездной матч за пять суток на фоне серьёзнейших перелётов.

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо Р». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.56, успех «Динамо» идёт за 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо Р» 18 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Динамо Рига» 18 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» — «Динамо Рига» (18.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа пятницы, 18 сентября, более чем скромная. Запланированы всего два матча, самый ранний из которых стартует в 14:00 мск в Нур-Султане.

Местный «Барыс» будет принимать рижское «Динамо». Вроде бы у клуба из Казахстана всего две победы в шести матчах, да и те — над далеко не самыми сильными оппонентами, причём на тоненького. 3:2 с рижским «Динамо» и 3:2 с несчастным «Куньлунем», который до сих пор не набрал ни одного очка.

Казалось бы, гордиться нечем. Но дело в том, что просто так «барсы» никого не отпускают. Они всего один раз уступили в основное время — 1:3 в Москве от ЦСКА. Шансы зацепиться имелись даже там, подвели удаления. Три оставшиеся неудачи состоялись уже после 60 минут — по 4:5 в овертайме от минского и московского «Динамо», а также 1:2 по буллитам со всё тем же ЦСКА.

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«Барысу», конечно, не хватает цельности и концентрации: ошибок в обороне много, неоправданные удаления случаются часто. Однако в середине сентября примерно то же самое можно сказать практически о любой команде. В сухом остатке — семь очков в шести поединках и шестое место на Востоке. Полёт нормальный.

А вот про рижское «Динамо» такого не скажешь. Всего одна победа (4:3 с «Витязем») — это весьма печально. Справедливости ради, подопечные Петериса Скудры тоже цеплялись в каждом матче и лишь однажды уступили с разницей более чем в одну шайбу (1:3 от «Йокерита»).

Вот только очков за это не дают. Поражения от «Барыса» и «Йокерита» — дело житейское, однако выездная серия пока получается крайне печальной. Сперва умудрились проиграть в Новосибирске, выигрывая 3:0 к 50-й минуте и 3:1 — к 59-й. Дважды пропустили в формате «5 на 6», а потом недотерпели 13 секунд до окончания овертайма.

«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка, Ландер и Ткачёв задавят Рубцова с Точицким В шести предыдущих очных встречах ярославцы победили в основное время.

Как оказалось, это было только начало. Накануне клуб из Латвии уступил «Амуру» (1:2), который выступает без легионеров, да ещё и испытывает проблемы с физической формой после вспышки коронавируса. Хабаровчане до визита рижан потерпели шесть поражений в основное время подряд. Добавить к этому нечего.

Евгений Аликин действительно оказался великолепен и совершил 39 сейвов. Вот только это слабое утешение. Скудра привычно бросился тасовать тройки, но результата не дождался. Продолжает разочаровывать Микс Индрашис, снова пропустили в меньшинстве. В общем, ситуация грустная.

Теперь предстоит биться в Казахстане. «Динамо» проведёт третий гостевой поединок за пять суток на фоне серьёзнейших перелётов, тогда как «Барыс» отдыхал с 14 сентября. Слишком заметная фора. Если Илья Проскуряков не поймает кураж, зацепиться гостям будет крайне сложно. Возьмём ИТБ 3 шайбы хозяев за 1.94. Альтернатива — 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.18.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо Р» 18 сентября 2020 года

Рижане проведут третий выездной матч за пять суток, совершив перелёт по маршруту Новосибирск — Хабаровск — Нур-Султан. Рассчитывать на свежесть после такого сложно, а «Барыс» отдыхал с 14 сентября. Состав у хозяев в порядке, очки набираются исправно. Шансы клуба из Казахстана заметно выше.

Ставка: ИТБ 3 гола «Барыса» за 1.94.