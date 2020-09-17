«Барыс» — «Динамо Р». Прогноз: Валк и Фрэттин отправят Скудру на дно Западной конференции

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо Р». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.56, успех «Динамо» идёт за 5.05.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо Р» 18 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Динамо Рига» 18 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» — «Динамо Рига» (18.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа пятницы, 18 сентября, более чем скромная. Запланированы всего два матча, самый ранний из которых стартует в 14:00 мск в Нур-Султане.
Местный «Барыс» будет принимать рижское «Динамо». Вроде бы у клуба из Казахстана всего две победы в шести матчах, да и те — над далеко не самыми сильными оппонентами, причём на тоненького. 3:2 с рижским «Динамо» и 3:2 с несчастным «Куньлунем», который до сих пор не набрал ни одного очка.
Казалось бы, гордиться нечем. Но дело в том, что просто так «барсы» никого не отпускают. Они всего один раз уступили в основное время — 1:3 в Москве от ЦСКА. Шансы зацепиться имелись даже там, подвели удаления. Три оставшиеся неудачи состоялись уже после 60 минут — по 4:5 в овертайме от минского и московского «Динамо», а также 1:2 по буллитам со всё тем же ЦСКА.
«Барысу», конечно, не хватает цельности и концентрации: ошибок в обороне много, неоправданные удаления случаются часто. Однако в середине сентября примерно то же самое можно сказать практически о любой команде. В сухом остатке — семь очков в шести поединках и шестое место на Востоке. Полёт нормальный.
А вот про рижское «Динамо» такого не скажешь. Всего одна победа (4:3 с «Витязем») — это весьма печально. Справедливости ради, подопечные Петериса Скудры тоже цеплялись в каждом матче и лишь однажды уступили с разницей более чем в одну шайбу (1:3 от «Йокерита»).
Вот только очков за это не дают. Поражения от «Барыса» и «Йокерита» — дело житейское, однако выездная серия пока получается крайне печальной. Сперва умудрились проиграть в Новосибирске, выигрывая 3:0 к 50-й минуте и 3:1 — к 59-й. Дважды пропустили в формате «5 на 6», а потом недотерпели 13 секунд до окончания овертайма.
Как оказалось, это было только начало. Накануне клуб из Латвии уступил «Амуру» (1:2), который выступает без легионеров, да ещё и испытывает проблемы с физической формой после вспышки коронавируса. Хабаровчане до визита рижан потерпели шесть поражений в основное время подряд. Добавить к этому нечего.
Евгений Аликин действительно оказался великолепен и совершил 39 сейвов. Вот только это слабое утешение. Скудра привычно бросился тасовать тройки, но результата не дождался. Продолжает разочаровывать Микс Индрашис, снова пропустили в меньшинстве. В общем, ситуация грустная.
Теперь предстоит биться в Казахстане. «Динамо» проведёт третий гостевой поединок за пять суток на фоне серьёзнейших перелётов, тогда как «Барыс» отдыхал с 14 сентября. Слишком заметная фора. Если Илья Проскуряков не поймает кураж, зацепиться гостям будет крайне сложно. Возьмём ИТБ 3 шайбы хозяев за 1.94. Альтернатива — 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.18.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо Р» 18 сентября 2020 года
Рижане проведут третий выездной матч за пять суток, совершив перелёт по маршруту Новосибирск — Хабаровск — Нур-Султан. Рассчитывать на свежесть после такого сложно, а «Барыс» отдыхал с 14 сентября. Состав у хозяев в порядке, очки набираются исправно. Шансы клуба из Казахстана заметно выше.
Ставка: ИТБ 3 гола «Барыса» за 1.94.
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