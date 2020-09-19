«Арсенал» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев приблизят смену тренера в Туле

20 сентября «Арсенал» примет «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита среди соперников. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.06. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.18.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Сочи» 20 сентября
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Сочи» (20.09.2020)
В Российской Премьер-Лиге играют уже восьмой тур, четверть сезона позади. Участники успели погреться после сентябрьской паузы для сборных, сейчас они находятся в оптимальных кондициях. Неприятность случилась лишь с волгоградским «Ротором». Волгоградцы имеют серьёзные проблемы с COVID-19, а потому обе свои игры пропустили.
Впрочем, у остальных пока что порядок, а потому восьмой тур сыгран будет. Продолжить программу предстоит 20 сентября четырьмя матчами. Среди прочих в воскресенье будут биться «Арсенал» и «Сочи». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.
Туляки в нынешнем сезоне пока не радуют. За семь туров получилось набрать всего лишь пять очков. Едва ли можно назвать 14-е место приемлемым для команды, которая в прошлом сезоне дебютировала в еврокубках, пусть и надолго там не задержалась.
«Пушкари» сумели добыть только одну победу и скатать две ничьи. Остальное сплошь и рядом поражения. Притом одна ничья состоялась в первом туре с «Ахматом», а другая – со скромными «Химками». Неудивительно, что на таком фоне появились слухи о скорой отставке Сергея Подпалого.
Победа, правда, случилась в матче с крепким московским «Динамо». Но и тут надо сказать, что было это ещё при Луценко и Лесовом. Теперь же Евгений только-только приходит в форму после травмы, а Даниил перебрался как раз в столичный клуб. А Эванс Кангва и Сергей Ткачёв с ролью снайперов не справляются.
«Сочи» продолжает удивлять. Команда всерьёз боролась за выживание в прошлом сезоне, а после семи туров идёт в зоне Лиги чемпионов, а именно — на втором месте. Больше того: отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего лишь один пункт.
Сказывается работа Владимира Федотова. В новом сезоне сочинцы выступают ещё лучше, чем в конце предыдущего. Достаточно просто сказать, что они остались последними в РПЛ, кто после седьмого тура ни разу не проиграл. А это дорогого стоит.
При этом стоит отметить результативность и оборону «барсов». У них десять забитых голов и всего лишь шесть пропущенных. Любопытно и то, что в нынешнем сезоне «Сочи» отменно играет в гостях. За четыре выезда команда из курортного города скатала одну ничью и отпраздновала три победы кряду.
«Арсенал» Сергея Подпалого испытывает заметный спад. На наш взгляд, сочинцы снова сумеют набрать очки. Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83. Гости сейчас просто стабильнее и организованнее.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Сочи» 20 сентября 2020 года
«Арсенал» Сергея Подпалого находится на спаде, а судьба самого тренера висит на волоске. Лидеры атаки выбыли, с обороной не всё так гладко, очки набираются с огромным скрипом. «Сочи» же под руководством Владимира Федотова выглядит классно — идёт на втором месте, ни разу не проиграв. На наш взгляд, сочинцы снова возьмут очки.
Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.
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