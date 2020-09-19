«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин продлят чёрную серию Знарка

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Спартака» идёт за 3.50.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 20 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо М» — «Спартак» 20 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Москва» — «Спартак» (20.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».
Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа воскресенья, 20 сентября, включает в себя пять матчей. В 17:30 в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» начнёт выяснять отношения со «Спартаком».
Пожалуй, это самая громкая вывеска дня. Соперники уже успели пересечься в нынешнем сезоне дважды, оба раза красно-белые оказались сильнее. Впрочем, 4:1 на Кубке мэра Москвы можно вынести за скобки, предсезонные турниры по умолчанию слабо интересны хоккеистам и тренерам.
Вторая игра состоялась 7 сентября. Разумеется, она получилась нервной и драматичной. Бело-голубые открыли счёт и несколько раз могли увеличить преимущество. А затем пропустили в численном большинстве, подсели физически и проиграли в основное время со счётом 1:3.
Есть ощущение, что на этот раз подопечные Владимира Крикунова возьмут реванш. Дело тут сразу в нескольких причинах. Во-первых, хозяева идут на серии из трёх побед. К выездной серии вернулись травмированные легионеры (Линдберг и Пулккинен), а Вадим Шипачёв постепенно набрал форму.
Показали характер с «Барысом» (5:4 ОТ), одержали волевую победу над «Амуром» (4:2), а на десерт хлопнули «Сибирь» (4:2). После чего получили 3,5 суток на восстановление, так что проблем со свежестью и физической подготовкой возникнуть не должно. А вот «Спартак» сейчас на спаде.
Три поражения подряд, все — на своём льду. И все по делу. 3:4 ОТ с минским «Динамо», 1:2 с «Трактором» и 0:2 со СКА. И самое главное — травмы ключевых хоккеистов. Лехтеря и Радил выпали, а от первого звена многое зависело в нападении. Кроме того, моментально просело большинство, ведь пришлось спешно затыкать дыры.
У Олега Знарка было два дня после поражения от петербуржцев, так что какие-то подвижки при реализации лишнего наверняка произойдут. В остальном «Динамо» сейчас просто лучше готово: первое звено набрало ход, вторая тройка время от времени выстреливает, защита не опускается ниже определённой планки.
Главные надежды красно-белых — спецбригады и Юлиус Гудачек, в противном случае зацепиться будет крайне сложно. Мы бы выбирали между двух ставок: 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05, а также ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.80. Кроме того, можно проверить гол Вадима Шипачёва за 2.20.
Он провалил предыдущее дерби, закончив его с показателем «-2». Зато по ходу выездного турне выглядел очень мощно, набрав шесть (3+3) очков за три поединка.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо М» — «Спартак» 20 сентября 2020 года
Первое дерби в сезоне осталось за «Спартаком», но за две недели многое изменилось. У «Динамо» вернулись легионеры и разыгралось первое звено, как результат — три победы подряд. У «Спартака» из-за травм выпали Лехтеря с Радилом, первая тройка рассыпалась, а большинство просело. На данный момент бело-голубые просто имеют больше ресурсов для достижения результата.
Ставка №1: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05
Ставка №2: гол Вадима Шипачёва за 2.20.
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