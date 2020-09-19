«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин продлят чёрную серию Знарка

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Спартака» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 20 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо М» — «Спартак» 20 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Москва» — «Спартак» (20.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

ЦСКА — «Металлург». Прогноз: Никитин, Голдобин и Окулов не дадут Мозякину доехать до ворот Четыре последние очные встречи красно-синие выиграли в основное время.

Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа воскресенья, 20 сентября, включает в себя пять матчей. В 17:30 в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» начнёт выяснять отношения со «Спартаком».

Пожалуй, это самая громкая вывеска дня. Соперники уже успели пересечься в нынешнем сезоне дважды, оба раза красно-белые оказались сильнее. Впрочем, 4:1 на Кубке мэра Москвы можно вынести за скобки, предсезонные турниры по умолчанию слабо интересны хоккеистам и тренерам.

Вторая игра состоялась 7 сентября. Разумеется, она получилась нервной и драматичной. Бело-голубые открыли счёт и несколько раз могли увеличить преимущество. А затем пропустили в численном большинстве, подсели физически и проиграли в основное время со счётом 1:3.

«МЮ»—«Кристал Пэлас». Прогноз: Сульшер, де Хеа, Магуайр наломают дров на старте сезона АПЛ Купить нового защитника пока не получилось, Погба только вышел из карантина.

Есть ощущение, что на этот раз подопечные Владимира Крикунова возьмут реванш. Дело тут сразу в нескольких причинах. Во-первых, хозяева идут на серии из трёх побед. К выездной серии вернулись травмированные легионеры (Линдберг и Пулккинен), а Вадим Шипачёв постепенно набрал форму.

Показали характер с «Барысом» (5:4 ОТ), одержали волевую победу над «Амуром» (4:2), а на десерт хлопнули «Сибирь» (4:2). После чего получили 3,5 суток на восстановление, так что проблем со свежестью и физической подготовкой возникнуть не должно. А вот «Спартак» сейчас на спаде.

Три поражения подряд, все — на своём льду. И все по делу. 3:4 ОТ с минским «Динамо», 1:2 с «Трактором» и 0:2 со СКА. И самое главное — травмы ключевых хоккеистов. Лехтеря и Радил выпали, а от первого звена многое зависело в нападении. Кроме того, моментально просело большинство, ведь пришлось спешно затыкать дыры.

«Урал» — «Зенит». Прогноз: Илья Помазун сдержит натиск Дзюбы, Азмуна, Мостового и Малкома «Урал» уже успел огорчить на своём поле «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» следующий?

У Олега Знарка было два дня после поражения от петербуржцев, так что какие-то подвижки при реализации лишнего наверняка произойдут. В остальном «Динамо» сейчас просто лучше готово: первое звено набрало ход, вторая тройка время от времени выстреливает, защита не опускается ниже определённой планки.

Главные надежды красно-белых — спецбригады и Юлиус Гудачек, в противном случае зацепиться будет крайне сложно. Мы бы выбирали между двух ставок: 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05, а также ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.80. Кроме того, можно проверить гол Вадима Шипачёва за 2.20.

Он провалил предыдущее дерби, закончив его с показателем «-2». Зато по ходу выездного турне выглядел очень мощно, набрав шесть (3+3) очков за три поединка.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо М» — «Спартак» 20 сентября 2020 года

Первое дерби в сезоне осталось за «Спартаком», но за две недели многое изменилось. У «Динамо» вернулись легионеры и разыгралось первое звено, как результат — три победы подряд. У «Спартака» из-за травм выпали Лехтеря с Радилом, первая тройка рассыпалась, а большинство просело. На данный момент бело-голубые просто имеют больше ресурсов для достижения результата.

Ставка №1: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05

Ставка №2: гол Вадима Шипачёва за 2.20.