«Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Прогноз: 5:2 над «Саугемптоном» вдохновят Моуринью и Кейна

22 сентября состоится матч 3-го тура раунда Кубка английской лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Лейтон Ориент» оценивается букмекерами коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» 22 сентября

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» 22 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.40. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Анализ и прогноз матча Кубка лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» (22.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, два тура английской Премьер-лиги также позади. Пришло время Кубка лиги. С третьего раунда стартуют клубы, которые по итогам минувшего сезона пробились в еврокубки. На 22 сентября запланировано пять матчей.



В Лондоне «Лейтон Ориент» на стадионе «Брисбен Роуд — Машрум» будет принимать «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 20:00 мск. Имя фаворита тут не вызывает сомнений, ведь постоянный участников еврокубков сразится с представителем Второй лиги, то есть четвёртого дивизиона страны.



«Драконы» добрались до третьего раунда во многом благодаря приятной жеребьёвке — сперва одержали волевую победу над «Форест Грин Роверс» со счётом 2:1, а на прошлой неделе повторили трюк с «Плимут Аргайл». На этот раз отыгрываться пришлось с 0:2, решающий мяч забили на 93-й минуте (3:2).

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«Шпоры» на старте сезона не отличаются стабильностью. По делу проиграли «Эвертону» в первом туре АПЛ (0:1, хотя соперник мог забивать больше), затем с горем пополам прошли «Локомотив» из Пловдива во втором квалификационном раунде Лиги Европы (2:1). А накануне к концу первого тайма проигрывали «Саутгемптону».



В итоге удалось сотворить красоту: Сон Хын Мин сравнял счёт перед перерывом, а во втором тайме лондонцы смяли соперника (5:2) без каких-либо удалений, автоголов или пенальти. Сон оформил покер, а Гарри Кейн к четырём результативным передачам добавил гол. Просто красота.



Деле Алли не попал в заявку уже во второй раз, Жозе Моуринью продолжает воспитывать полузащитника. Вполне возможно, что в Кубке лиги тот получит шанс. Уже 24 сентября предстоит визит в Северную Македонию, где надо будет играть со «Шкендией» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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Понятно, что ротация при таком графике неизбежна. Но это Моуринью — он всегда и везде хочет выигрывать трофеи, так что сливать национальные кубки «Тоттенхэм» не будет. Тут надо отметить стилистику «Лейтон Ориент», который показывает весёлый футбол и старается действовать первым номером.



Для «шпор» это должен быть удобный соперник, «парковать автобус» он не станет. Разгрома не ждём, всё же тратить лишние силы фавориту сейчас не за чем. А вот победу на классе с разницей в один-два мяча — вполне. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Тоттенхэма» за 1.82 и П2 в 1-2 гола за 2.15. Ждём чего-то вроде 2:1 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» 22 сентября 2020 года

График у «Тоттенхэма» тяжелейший, времени на отдых не будет. Однако Жозе Моуринью всегда старается биться за каждый трофей, так что сливать кубки его команда не станет. «Лейтон Ориент» выступает в четвёртом дивизионе, разница в классе громадная. А самое главное — «драконы» играют в атаку и не жмутся к воротам. Думается, пару-тройку мячей «шпоры» забьют даже экспериментальным составом.



Ставка: ИТБ 2 гола «Тоттенхэма» за 1.82.