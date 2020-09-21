«Салават Юлаев» — «Сочи». Прогноз: Гранлунд, Кадейкин и Метсола оставят гостей на дне КХЛ

«Леопарды» получили кошмарный календарь на старте сезона и никак не могут прийти в себя.

22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.44, успех «Сочи» идёт за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи» 22 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «СЮ» — ХК «Сочи» 22 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.12. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — ХК «Сочи» (22.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. На вторник, 22 сентября, запланировано сразу пять матчей. В 17:30 мск в Уфе местный «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с ХК «Сочи». На данный момент сезон складывается для соперников диаметрально противоположным образом.

У хозяев всё хорошо. Шесть побед в восьми матчах, в том числе над «Авангардом». И пара поражений. По первому никаких вопросов нет — проводили четвёртый выездной поединок за неделю и дали отдохнуть Юхе Метсоле, в итоге получили от «Спартака» пять шайб (3:5). Неприятно, но бывает.

А вот 1:4 от «Ак Барса» в «зелёном дерби» разочаровали куда сильнее. Но и тут нужно учитывать, что разгрома уфимцы никак не заслуживали. Они бодро провели дебют, открыли счёт и оставались в седле до середины третьего периода. Нахватали удалений, получили ещё одну шайбу в меньшинстве. И не справились с Данисом Зариповым (2+2).

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Поражение от принципиального соперника закрыли сутки спустя, дожав в Мытищах «Куньлунь» (3:2 Б). Строго говоря, смотреть на табло смысла нет: подопечные Томи Лямся имели колоссальное преимущество и нанесли 54 броска в створ. Если бы не бенефис Дмитрия Шикина, они спокойно забросили бы пять-шесть шайб и избежали лишних нервов.

Разочаровало разве что большинство, которое в нужный момент не выстрелило. Также по-прежнему расстраивает Михаил Воробьёв, но он только осваивается на новом месте и наверняка добавит. А вот «Сочи» похвастать нечем — заметные кадровые проблемы, много потерь и всего одна победа в шести поединках.

И ведь упрекнуть «леопардов» не в чем — они бьются и делают всё возможное. Вот только календарь просто адский. Поражения сплошь от серьёзных клубов: дважды получили от «Металлурга» и «Ак Барса», ещё один раз — от ЦСКА. Единственного оппонента попроще они одолели, причём на выезде (3:2 ОТ с «Трактором»).

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В общем, лезть в большие форы и ожидать выноса тела не стоит. Постепенно атака у подопечных Александра Андриевского оживает, накануне даже с 20-й попытки удалось впервые реализовать большинство. Лёгкой добычей для «Салавата Юлаева» они не станут, однако предпосылок для сенсации не видно.

Состав у уфимцев заметно лучше. Плюс свой лёд. Плюс лишние сутки на восстановление. Плюс статистика очных встреч: на выезде клуб из Башкортостана часто испытывает трудности, а вот в родных стенах выиграл у «Сочи» четыре раза подряд. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.95 и ИТБ 3 гола «СЮ» за 1.79.

Атака у хозяев в полнейшем порядке, даже «Ак Барсу» они спокойно могли забивать две-три штуки. А уж середняки и аутсайдеры исправно получают на орехи от Маркуса Гранлунда и партнёров.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ХК «Сочи» 22 сентября 2020 года

«Салават Юлаев» имеет преимущество по уровню исполнителей, будет играть на своём льду и отдыхал на сутки больше. «Сочи» бьётся и делает всё возможное, вот только адский календарь даёт о себе знать. Атака у «леопардов» потихоньку просыпаются, свой гол-два они наверняка сообразят. Но для набора очков этого вряд ли хватит.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и обе забьют за 1.95.