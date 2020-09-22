«Краснодар» — ПАОК. Прогноз на ЛЧ: Олссон и Классон покажут себя, судья не станет мешать

22 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех ПАОК оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Поставить на ничью предлагают за 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК 22 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на обе забьют можно за 1.90.

«Краснодар» — ПАОК: прогноз и анализ матча квалификации ЛЧ 22 сентября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, откровенные пассажиры отсеялись, остались только самые достойные. С раунда плей-офф в битву вступает «Краснодар», занявший третье место в чемпионате России.

«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.

Для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов достаточно превзойти ПАОК по сумме двух встреч. Соперник опасный, но могло быть и хуже. Подавляющее большинство любителей футбола по итогам жеребьёвки отправляли «быков» в Португалию, ведь состав у «Бенфики» действительно крепче.



Однако получилось иначе. По результатам жеребьёвки играть выпало в Греции. ПАОК отдал территорию, действовал довольно уверенно и натиск выдерживал. А в атаке выжал максимум из минимума: во втором тайме сперва Ян Вертонген отправил мяч в свои ворота, а затем Андрия Живкович передал привет бывшему клубу. Гости успели только отквитать один гол (1:2).



Понятно, что после такого «быкам» будет трудно отделаться от дежа-вю. Год назад они точно так же попали в раунде плей-офф на греческий клуб. Тогда это был «Олимпиакос». Ничего хорошего не вышло: 0:4 в Пирее превратили ответный поединок в формальность. На своём поле «Краснодар» ещё раз проиграл (1:2) и отправился в Лигу Европы.

«Лутон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер и Погба напортачат даже в Кубке лиги Манкунианцы накануне проиграли на своём поле «Кристал Пэлас», показав слабый футбол.

Впрочем, есть сразу несколько предпосылок в пользу того, что ситуация не повторится. Во-первых, подопечные Мурада Мусаева стали опытнее, да и состав за прошедший год всё же укрепился. Лазарет потихоньку пустеет, сразу несколько ключевых футболистов вернулись в строй и успели показать себя.



Во-вторых, ПАОК заметно уступает гегемону чемпионата Греции. И вот тут наступает самое интересное. Клуб из Салоников представляет серьёзную опасность, но в контроль против серьёзных оппонентов он не играет, стараясь при первой же возможности отдать мяч. Основное оружие — контратаки и стандартные положение.



«Бешикташ» полностью владел территорией во втором квалификационном раунде, хотя там можно сделать скидку на быстрые голы греков. С «Бенфикой» ситуация повторилась — 27% контроля мяча на своём поле. ПАОК нет никакого смысла отказываться от стиля, который приносит результат. Пять голов за 180 минут — это серьёзно.

«Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Прогноз: 5:2 над «Саугемптоном» вдохновят Моуринью и Кейна «Шпоры» выступают нестабильно, но в соперниках всего лишь клуб четвёртого дивизиона.

«Краснодар», как мы знаем, старается действовать первым номером и играть от себя. То есть верх хозяев по проценту владения напрашивается. Изначально букмекеры выставляли линию на уровне 53.5% хозяев. Её быстро прогрузили, теперь коэффициент 1.83 дают на ИТБ 55.5% владения «Краснодара». Уже не так надёжно, но всё равно неплохо. Помешать может разве что быстрый гол хозяев.



Судить будет опытный француз Клеман Турпен. Он не в первый раз приедет в Краснодар — в 2013 году работал на игре «Кубани» с «Фейеноордом» в квалификации Лиги Европы (1:0). Манера довольно либеральная: даёт бороться, старается не вмешиваться игру без лишней необходимости, не торопится предъявлять «горчичники».



В прошлом сезоне Лиги чемпионов он работал на пяти матчах. В трёх из них ограничился тремя жёлтыми карточками, ещё в одной — четырьмя. В Лиге Европы расклад примерно тот же — две игры, четыре и пять предупреждений соответственно. Напрашивается низ: на тотал меньше 5 жёлтой карточки дают 2.00, на ТМ 5.5 ЖК — 1.70.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК 22 сентября 2020 года

ПАОК играл вторым номером с «Бешикташем» и «Бенфикой», причём очень успешно. Забил пять голов за 180 минут, дошёл до раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Отказываться от рабочей модели грекам нет никакого смысла, тем более на чужом поле. А «Краснодар» старается играть в контроль и владеть инициативой. Возьмём индивидуальный верх хозяев по проценту владения.

Ставка №1: ИТБ 55.5% владения мячом «Краснодара» за 1.83.

Ставка №2: тотал меньше 5 жёлтой карточки за 2.00.