«Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Хамес и Айуоби останутся в лидерах АПЛ

26 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвертона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Кристал Пэлас» оценивается букмекерами коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

Эксперты считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Эвертон» 26 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Эвертон» (26.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступило время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги стартует в субботу, 26 сентября, четырьмя матчами. В 17:00 мск в Лондоне на стадионе «Селхест Парк» местный «Кристал Пэлас» начнёт выяснять отношения с «Эвертоном». Соперники великолепно вкатились в сезон и постараются развить успех.



Лондонцы одержали две победы. Стиль игры узнаваем — вязкая оборона, игра вторым мячом, эффективные контратаки и стандартные положения. Сперва задушили на своём поле «Саутгемптон» (1:0): быстро забили, после чего окончательно отдали инициативу. «Святые» имели несколько хороших моментов, но точно так же могли пропустить и второй.

«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз: Яка Бийол останется на лавке, но красным это не помешает «Ганновер» нацеливается на выход в элиту, а соперник в прошлом сезоне бился за выживание.

А на прошлой неделе «орлы» на выезде хлопнули «Манчестер Юнайтед» (3:1), что самое главное — абсолютно по делу. Расклад повторился: быстрый гол, низкий оборонительный блок. В защите терпели, в атаке выжимали максимум из минимума. Манкунианцы катали мяч, имели гору стандартов, но сподобились только на один гол.



Привычно солирует Уилфрид Заха — ивуариец никуда не ушёл в межсезонье и уже успел забить три мяча (один — с пенальти). Защита надёжна, опытный испанский вратарь Висенте Гуайта в нужные моменты выручает. Плюс к основе приближается Миши Батшуайи — арендованный форвард набирает кондиции, с «МЮ» он вышел на замену.



«Эвертон» тоже в полнейшем порядке. Шесть очков из шести возможных, разница голов 6:2. В первом туре обставили в гостях «Тоттенхэм». Счёт довольно скромный (1:0), хотя по факту синие владели заметным преимуществом и спокойно могли забить три-четыре мяча. А так они достались «Вест Бромвичу».

«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Толчинский, Зернов и Шумаков ответят на неудачу в Казани «Куньлунь» накануне одержал первую победу в сезоне, правда, техническую.

Новичок АПЛ проиграл со счётом 2:5, хотя тут нужно учитывать фактор удаления у «дроздов» в концовке первого тайма. Три гола из пяти «ириски» провели при численном преимуществе, но это уже детали. Хамес Родригес забил дебютный гол в АПЛ, а Доминик Калверт-Льюин оформил хет-трик (один из мячей уложил в сетку пяткой).



Рисунок игры угадать не сложно: хозяева отдадут территорию и будут караулить потери в центре поля, а гости приберут инициативу и постараются взломать плотную оборону подопечных Роя Ходжсона. Котировки выглядят логично: шансы «Эвертона» выше, но недооценивать «Кристал Пэлас» слишком опасно.



В то же время статистика очных встреч не оставляет вариантов. В 11 предыдущих случаях «Эвертон» добыл пять побед и шесть раз сыграл вничью. На П2 с нулевой форой дают скромнейший коэффициент 1.53, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.68 и ИТМ 1 гола «Кристал Пэлас» за 1.69.

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Также имеет смысл проверить П2 по угловым с форой (-1.5) за 2.09. «Ирискам» придётся активно задействовать фланги, поскольку пробиться к воротам лондонцев по центру невероятно сложно. Это должно увеличить количество корнеров.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон» 26 сентября 2020 года

Обе команды стартовали с двух побед и сейчас входят в число лидеров АПЛ. «Ириски», разумеется, имеют фору по уровню исполнителей, а главное — в 11 предыдущих очных встречах они неизменно набирали очки. «Кристал Пэлас» отдаст инициативу и будет караулить контратаки, а «Эвертону» придётся действовать максимально широко. Пройти оборону лондонцев по центру сложно. Ждём большого числа угловых.



Ставка №1: ИТМ 1 гола «Кристал Пэлас» за 1.69.



Ставка №2: победа «Эвертона» по угловым с форой (-1.5) за 2.09.