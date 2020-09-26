«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз: Гвардиола, Стерлинг и Фоден споткнутся на лидере АПЛ

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лестер». Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Лестера» оценивается букмекерами коэффициентом 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Лестер» 27 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» 27 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.88 Ничья оценена букмекерами коэффициентом 6.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» (27.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

«Интер» — «Фиорентина». Прогноз: Рибери испортит старт Конте, Лукаку, Лаутаро и Коларову «Нерадзурри» проведут первый матч в сезоне, а «фиалки» уже успели одолеть «Торино».

Наступило время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 27 сентября, четырьмя матчами. В 18:30 мск в Манчестере местный «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» начнёт выяснять отношения с «Лестер Сити». Это одна из двух центральных игр тура (вторая, ясное дело, «Ливерпуль» — «Арсенал»).



Соперники начали сезон выше всяких похвал. «Горожане» пропустили первый тур, зато во втором спокойно убрали с пути традиционно неудобный «Вулверхэмптон», да ещё и на выезде (3:1). Первые 17 минут прошли тихо и мирно, а дальше Ромен Сес сбил в штрафной площади Кевина Де Брёйне. Пострадавший реализовал пенальти, а на 33-й минуте Филип Фоден оформил второй.

«Аугсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Витсель и Санчо проведут ещё один мастер-класс Дортмундцы победили в семи из 11 последних очных встреч с «Аугсбургом».

Дальнейшее оказалось делом техники. «Волки» сражались до конца и даже отыграли один мяч, но финального штурма у них не вышло. Подопечные Хосепа Гвардиолы утихомирили соперника контролем мяча, а на 95-й минуте забили третий. 24 сентября вице-чемпион Англии в третьем раунде Кубка лиги разобрался с «Борнмутом» (2:1).



Пришлось понервничать, ведь победный мяч состоялся только на 75-й минуте. Однако на деле хозяева владели тотальным преимуществом. Проблем с усталостью быть не должно: они провели всего два официальных матча, при этом в Кубке лиги играл именно что второй состав. Стерлинг, Де Брёйне и Менди вышли на замену.



«Лестер» тоже хорош. Разгромил в гостях «Вест Бромвич Альбион» (3:0), затем забил аж четыре мяча традиционно надёжному в обороне «Бёрнли» (4:2). Да и уселся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Из Кубка лиги, правда, накануне вылетел. Но там в соперниках был «Арсенал» (0:2), а Брендан Роджерс также поберёг лидеров.

«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман и Кампль заберут главный матч тура в Германии За восемь игр с «Байером» «быки» уступили только один раз.

Букмекеры совсем не верят в Варди и партнёров, выставляя на хозяев унылый коэффициент 1.32. Разумеется, шансы «Сити» гораздо выше, но всё же выноса в одну калитку тут быть не должно. «Лисы» великолепно готовы физически, стартовые туры это доказали. Джейми Варди всё так же смертоносен на пространстве, а возможности убежать и ударить у него будут.



«Горожане» заберут мяч, но ошибки в центре поля на старте сезона у них случаются чаще обычного (и это нормально), а центр обороны имеет свойство привозить время от времени. В пяти предыдущих очных встречах фаворит лишь однажды победил с разницей более чем в один мяч. В декабре 2019 года было 3:1.



Потому П2 с форой (+2) за 1.67 выглядит довольно надёжно. Варианты посмелее — П2 с форой (+1.5) за 2.16 и 1Х + обе забьют за 1.93. Так просто подопечные Брендана Роджерса фаворита не отпустят. Благо что у того есть кадровые проблемы: у Гюндогана коронавирус, а целый ряд футболистов основы травмированы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Лестер Сити» 27 сентября 2020 года

«Манчестер Сити», конечно, фаворит, но кадровые проблемы увеличивают шансы гостей. «Лестер» отлично начал сезон, никаких проблем с физической подготовкой тут нет. В пяти предыдущих очных встречах «лисы» лишь однажды проиграли с разницей более чем в один мяч (1:3 в прошлом декабре). П2 с форой (+2) кажется надёжной ставкой.



Ставка: победа «Лестер Сити» с форой (+2) за 1.67.