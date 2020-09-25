«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман и Кампль заберут главный матч тура в Германии

За восемь игр с «Байером» «быки» уступили только один раз.

26 сентября «Байер» примет «РБ Лейпциг» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.16. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Байер» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Байер» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 2-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «РБ Лейпциг» (26.09.2020)

Любители немецкого футбола ликуют, ведь в Бундеслиге стартовал новый сезон! На трибуны снова пускают болельщиков, пусть пока и в небольшом количестве. Сперва сыграли в первом раунде Кубка Германии, а затем приступили к первому туру национального первенства.

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Программа второго тура чемпионата Германии откроется 25 сентября одним матчем, а продолжится 26 сентября сразу шестью. Среди прочих выделяется пара леверкузенского «Байера» и «РБ Лейпцига». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Пожалуй, это главная битва всего тура.



Леверкузенцы сперва замучали в Кубке Германии скромнейший «Айнтрахт» из Нордерштедта, наколотив в сетку его ворот семь безответных мячей. Затем им выпало сражаться в первом туре Бундеслиги с крепким «Вольфсбургом». Максимум, что получилось выжать из второго случая, нулевая ничья.



Подопечные Петера Боша привычно забрали инициативу в свои руки, но выжать что-то из преимущества во владении мячом не вышло. У «волков» тоже в атаке мало что получалось, но к голу они всё же оказались ближе. К слову, эта нулевая ничья стала первой в новейшей истории противостояний. В Бундеслиге расходиться с нулями на табло не принято.

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У «РБ Лейпциг» старт нового сезона сложился чуть удачнее. В Кубке Германии ему тоже достался достаточно скромный соперник. РБЛ в первом раунде гостил у «Нюрнберга» из второй Бундеслиге и победил без особых проблем, оформив разгром со счётом 3:0.



А в первом туре чемпионата Германии команда Юлиана Нагельсмана играла у себя дома с «Майнцем», который сумел сохранить прописку в немецкой элите ещё на один сезон. Снова получилось забить три гола и одержать уверенную победу (3:1). При этом, надо сказать, преимущество у хозяев было заметным: тут и солидный перевес по ударам (23:9), и по проценту владения мячом (73:27).



Вообще, переход Тимо Вернера в лондонский «Челси» не так сильно ударил по атаке «Лейпцига», как, например, переход Кая Хаверца в тот же «Челси» ударил по созиданию «Байера». Да, вероятно, не стоит сравнивать «Майнц» и «Вольфсбург», всё же разница в уровне соперников существенная. Но дело в том, что леверкузенцы в матче первого тура ничего по-настоящему опасного не показали.

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А удивить полуфиналиста Лиги чемпионов прессингом и контролем мяча шансов мало. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит проверить П2 с нулевой форой за коэффициент 1.76. «РБ Лейпциг» сейчас выглядит предпочтительнее. Да и статистика личных встреч на нашей стороне. За восемь игр с «Байером» «быки» потерпели только одно поражение. Брать П2 за 2.37 не рискнём, линия позволяет подстраховаться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «РБ Лейпциг» 26 сентября 2020 года

«РБ Лейпциг» даже без Вернера выглядит по-прежнему агрессивно в атаке. А вот «Байера» без Хаверца пока что категорически не идёт. На наш взгляд, «быки» сумеют набрать очки в предстоящем поединке без особых проблем. Статистика личных встреч на нашей стороне, так что П1 с нулевой форой за 1.76 выглядит надёжно.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с нулевой форой за 1.76.