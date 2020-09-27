Кузнецова — Павлюченкова. Прогноз: юбилейная встреча россиянок останется за Светланой

28 сентября Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова сыграют в матче 1-го круга «Ролан Гаррос». Начало — в 13:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Кузнецову, ставки на победу Светланы принимаются с коэффициентом 1.71. Успех Павлюченковой оценён коэффициентом 2.21.
Коэффициенты букмекеров на матч Ролан Гаррос Кузнецова — Павлюченкова 28 сентября
Аналитики считают, что матч Светлана Кузнецова — Анастасия Павлюченкова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.78, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.06. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.74.
Анализ матча Ролан Гаррос Светлана Кузнецова — Анастасия Павлюченкова (28.09.2020)
|1
|2
|3
|
|
Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш «Ролан Гаррос». Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.
Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. На этот раз отказов гораздо меньше, чем на US Open.
У мужчин из элиты нет только Роджера Федерера и Ника Кирьоса, у женщин расклад чуть серьёзнее: отсутствуют прошлогодняя чемпионка Эшли Барти, а также Наоми Осака. Это первая и третья ракетки мира. Японка пару недель назад вообще выиграла US Open. Впрочем, посмотреть всё же будет на что.
В первом же круге сойдутся опытнейшие россиянки: Светлана Кузнецова сразится с Анастасией Павлюченковой. Они прекрасно знают друг друга, да и история противостояния богатая. Пересекались девять раз, счёт 6-3 в пользу Кузнецовой. Правда, в восьми случаях это было на харде.
Единственная игра на грунте состоялась в далёком 2016 году, как раз на «Ролан Гаррос». В третьем круге Светлана без особых проблем взяла верх (6:1, 6:4). Она довольно поздно вышла с карантина и успела провести только два турнира, зато оба на глине. В Стамбуле проиграла в первом же круге возродившейся Эжени Бушар — обменялась победами на тай-брейке, а в третьей партии просто не хватило сил. Бывает.
В Риме получилось интереснее. Забрала два трёхсетовика (одолела крепкую Бернарду Пера и даже представительницу топ-20 Анетт Контавейт). Да и на фоне Элины Свитолиной выглядела достойно — 6:7, 4:6. При должно реализации брейк-пойнтов могла бы зацепиться. В общем, впечатление приятное. Лучшие годы позади, но опасность всё ещё сохраняется.
Павлюченкова успела провести пять официальных матчей, первый из них состоялся ещё в середине августа в Праге. Там она уступила Аранче Рус. В сентябре результаты следующие — два выхода во второй круг, Рим и Страсбург. Обыграла Чжан Шуай и Элисон ван Эйтванк, уступила всё той же Свитолиной и Хиль Белен Тайхман.
Силовой теннис Анастасии не лучшим образом сочетается с грунтом, тем более в этом году он особенно медленный. Кузнецова должна иметь преимущество. Похоже, будет много перестрелок на задней линии, шансы Светланы смотрятся выше: двигается она лучше, действует разнообразнее, принимает остро.
В принципе, П1 за 1.71 смотрится здорово. Можно даже попробовать поднять коэффициент, взяв П1 с форой (-2.5 гейма) за 2.00.
Ставки на матч «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова — Анастасия Павлюченкова 28 сентября 2020 года
Соперницы прекрасно знают друг друга, по очным встречам Кузнецова впереди. Павлюченкова действует в силовой манере, которая не лучшим образом сочетается с медленным грунтом. Светлана имеет фору в движении, а приём у неё довольно хорош. Ждём большого количества затяжных розыгрышей, в котором шансы Кузнецовой кажутся чуть выше.
Ставка: победа Кузнецовой за 1.71.
- 27 сентября 2020
-
21:48
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:15