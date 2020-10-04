Новак Джокович — Карен Хачанов. Прогноз: великий серб не даст шанса третьей ракетке России

Хачанов снова добрался до второй недели в Париже, тут его ждёт первая ракетка мира.

5 октября Новак Джокович и Карен Хачанов сыграют в матче 4-го круга «Ролан Гаррос». Начало — в 15:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича, ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.03. Успех Хачанова оценён коэффициентом 17.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Джокович — Хачанов 5 октября 2020

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Карен Хачанов не получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.86. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.43.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Карен Хачанов (05.10.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш «Ролан Гаррос». Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.

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Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды (РГ впервые проводится осенью) и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. Благо что состав гораздо представительнее, чем в Нью-Йорке.

До Парижа добрались девять представителей топ-10 рейтинга ATP. То есть вся элита. Не доехал разве что Роджер Федерер, который продолжает восстанавливаться от травмы. Также от участия в турнире отказался Ник Кирьос. Даниил Медведев вновь проиграл в первом же матче, однако до четвёртого круга добрались двое россиян.

Карен Хачанов вроде больше любит хард, однако на “Ролан Гаррос” стабильно доходит до второй недели. Так случилось и на этот раз. В двух стартовых раундах соперники были скромные — Камиль Майхшак не продержался даже двух часов (6:7, 3:6, 3:6), опытный Иржи Веселы провалил первый сет, зато дальше трижды довёл третью ракетку России до тай-брейка и даже забрал одну партию.

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В третьем круге россиянин выбил крепкого Кристьяна Гарина. Управился за 2,5 часа. Большого запаса не ощущалось, но чилиец очень много ошибался. Выступление Хачанова в Париже уже при любых раскладах можно считать нормальным, поскольку шансы забраться в полуфинал изначально казались мизерными.

Дело в том, что он попал в одну часть сетки с Новаком Джоковичем, который после скандальной дисквалификации на US Open продолжил побеждать. Выиграл турнир в Риме (отдал по пути всего одну партию, хотя играл по своим меркам не лучшим образом), а в Париже прошёлся по соперникам катком.

Микаэль Имер, Ричардас Беранкис и Даниэль-Элаи Галан брали у серба строго по пять геймов — не больше и не меньше. Похоже, физически Ноле готов великолепно, проблемам со свежестью взяться некуда. Остановить его в таком состоянии может только Надаль и Доминик Тим, потому котировки букмекеров вопросов не вызывают.

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Хачанов уже побеждал Новака, причём в Париже. Правда, было это на харде. В остальных пяти случаях первая ракетка мира брала верх. Всякий раз всухую, даже без тай-брейков. Строго говоря, Джокович просто находится на другом уровне, поэтому всерьёз рассуждать о шансах Карена несколько наивно.

Однако даже на П1 в трёх сетах дают скромнейший коэффициент 1.44, который сгодится разве что для экспресса. Придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом меньше 30 гейма за 1.75 и П1 в первом сете с форой (-2.5 гейма) за 1.81.

На РГ Ноле за три матча проиграл в дебютной партии ровном один гейм. Так что можно даже рассмотреть П1 в первом сете с форой (-3.5) за дивные 2.71.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Карен Хачанов 5 октября 2020 года

В пяти из шести очных встреч Джокович побеждал россиянина всухую. Серб в отличной форме, в трёх предыдущих раундах он отдавал соперникам строго по пять геймов. Хачанов превосходит прошлых оппонентов и наверняка на каком-то отрезке навяжет сопротивление, но глобально разница в классе слишком велика. Возьмём П1 в первом сете с форой. Пока на РГ Ноле в дебютных партиях уступил всего один гейм.

Ставка: победа Джоковича в первом сете с форой (-2.5) за 1.81.