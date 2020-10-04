«Ювентус» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо даст урок Пирло, Кулибали и Манолас свяжут Роналду

4 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» 4 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на обе забьют можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» (04.10.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

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Второй тур чемпионата Италии прошёл целиком, в последний день сентября состоялись три перенесённых матча первого. Теперь все участники провели по два официальных поединка и турнирная таблица приняла нормальный вид. Программа 3-го тура Серии А завершится в воскресенье, 4 октября, шестью матчами.



Самый поздний из них стартует в 21:45 мск в Турине, где «Ювентус» будет выяснять отношения с «Наполи». Вывеска замечательная. «Старая синьора» разошлась с Маурицио Сарри и доверилась Андреа Пирло. Первые шаги 41-летнего специалиста получились вполне интересными.



Для начала разгромили «Сампдорию» (3:0). Два мяча состоялись только в концовке, но там дело было в первую очередь в завершении. При должной реализации один Криштиану Роналду оформил бы хет-трик ещё до перерыва. А вот в воскресенье состоялась противоречивая ничья с «Ромой» (2:2).

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Первый тайм получился довольно бледным, а на 62-й минуте Адриен Рабьо получил вторую жёлтую карточку. Римляне к тому моменту вели в счёте, однако действующий чемпион Италии быстро отыгрался (Роналду оформил дубль) и в оставшееся время оказался ближе к третьему мячу. Позиционных атак у «волков» в концовке фактически не было.



В сухом остатке четыре очка в двух турах — не идеально, но с учётом всех обстоятельств вполне добротно. А вот «Наполи» набрал максимально возможные шесть баллов, да ещё и ни разу не пропустил. С «Пармой» в гостях пришлось повозиться. Долгое время сохранялись нули, во втором тайме забили Мертенс и Инсинье.



Зато «Дженоа» получил полную охапку. Пять голов из шести состоялись после перерыва. Гостей надломил гол из раздевалки: уже на 46-й минуте отличился Пётр Зелиньски, после чего генуэзцы поплыли. К середине второго тайма «партенопейцы» забили шестой, а Гаттузо заменил лидеров.

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Букмекеры отдают заметное предпочтение «Ювентусу». На первый взгляд это логично. Всё же в девяти предыдущих очных встречах в Турине хозяева уступили лишь однажды. В то же время подопечные Андреа Пирло стабильностью пока не отличаются: модуль с тремя защитниками вернулся, но работа только началась и проблемы со взаимопониманием неизбежны.



А вот «Наполи» абсолютно не стесняется в больших матчах отдавать территорию и усаживаться к собственной штрафной. Тем более на выезде. Думается, взламывать низкий оборонительный блок «старой синьоре» пока тяжеловато, так что шансы зацепиться у гостей будут.

Мы бы выбирали между Х2 за 2.00 и ИТМ 1.5 гола «Ювентуса» за 1.90. Пока пара Кулибали-Манолас действует классно. Большого количества голов не ждём, что-то вроде 1:1 или 1:0 в любую из сторон тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» 4 октября 2020 года

На «Ювентус» под руководством Андреа Пирло интересно смотреть, однако стабильности команде пока не хватает. Работа только началась, а календарь непростой — «Рома», теперь «Наполи». Дженнаро Гаттузо не стесняется отдавать территорию в больших матчах, тем более в гостях. Скорее всего, туринцы будут владеть мячом, но большого количества моментов не создадут. На наш взгляд, гостям по силам зацепиться за очки.



Ставка: «Наполи» не проиграет за 2.00.