«Авангард» — «Сибирь». Прогноз: Чинахов, Толчинский и Шумаков закроют неудачную серию

Омичи не играли с 4 октября, а «снеговики» проведут третий матч за пять суток

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.57, успех «Сибири» идёт за 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 10 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Сибирь» Новосибирск (10.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Барыс» — «Северсталь». Прогноз: Диц, Михайлис и Валк продолжат традицию в Нур-Султане Череповчане не выигрывали в Казахстане с февраля 2012 года.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На субботу, 10 октября, запланированы четыре матча. Самый поздний из них стартует в 17:30 мск в Балашихе, где «Авангард» будет принимать «Сибирь».

Омичи получили мини-каникулы. Предыдущий поединок провели ещё 4 октября, то есть имели аж 5,5 суток на восстановление. Это очень много по меркам КХЛ. Пауза, пожалуй, была команде нужна, поскольку до того они потерпели два поражения подряд при скромном качестве хоккея.

Сперва уступили на своём льду «Витязю» (1:2 Б). Очко зацепили, хотя по факту клуб из Подольска имел внушительное преимущество и должен был решать вопрос в основное время. Спасибо Игорю Бобкову. Боб Хартли на пресс-конференции прямым текстом сказал, что имеет претензии по самоотдаче к некоторым хоккеистам.

СКА — «Сочи». Прогноз: Кемппайнен, Вей, Ткачёв, Антипин и Бурдасов не дождутся подарков «Леопарды» приободрились и идут на серии из двух побед.

День спустя «ястребы» не справились с ЦСКА (2:4). Они владели территорией, но остроту по большей части создавали при атаках сходу. В итоге получили 0:3 ко второму перерыву, резко активизировались, отыграли две шайбы и едва не спаслись. Шансы имелись, подвела реализация. Четвёртый гол получили в пустые.

«Сибирь» тем временем совсем не блещет. Всего одна победа в четырёх встречах (4:2 с «Торпедо»), хотя уровень оппозиции казался более чем посильным. Молодёжный состав СКА (4:6), «Северсталь» (2:3 Б) и молодёжный состав «Салавата Юлаева» (3:4 Б). Надолго выпал Эрик О’Делл, да и турнирное положение малоприятное.

Седьмое место в Восточной конференции. Плотность высокая, а почти все конкуренты имеют по одной-две игры в запасе. Плюс за пределами топ-8 находится «Барыс», который вышел с карантина и скоро рванёт наверх. В общем, браться за ум нужно как можно скорее, иначе быть беде.

Бразилия — Боливия. Прогноз: Коутиньо, Касемиро и Фирмино устроят шоу. Даже без Неймара Лучшая команда Южной Америки разнесёт аутсайдера.

Проблема в том, что в гостях у «Авангарда» новосибирцы традиционно чувствуют себя некомфортно. Хоть в Омске, хоть в Балашихе. Одна победа в семи поединках, да и та по буллитам с 41 сейвом Александра Салака. Ошибок в защите стало очень много, а Харри Сятери действует куда хуже, чем в прошлом сезоне.

Плюс разница в графике. Подопечные Боба Хартли отдыхали 5,5 суток, «снеговики» проведут третью игру за пять дней. Думается, в дебюте гости вполне могут зацепиться, но ближе к третьему периоду разница в запасе сил скажется и хозяева добьются своего. Мы бы выбирали между П1 в третьем периоде за 2.10 и П1 с форой (-1) за 1.74.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 10 октября 2020 года

«Сибирь» барахлит: защита сильно просела, Сятери не тащит. Три поражения в четырёх матчах, кошмарное большинство. «Авангард» будет играть на своём льду, а главное — он отдыхал аж с 4 октября, тогда как новосибирцы проведут третий поединок за пять суток. Думается, ближе к концовке разница в запасе сил скажется и фаворит дожмёт оппонента.

Ставка: победа «Авангарда» в третьем периоде за 2.10.