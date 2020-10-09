«Барыс» — «Северсталь». Прогноз: Диц, Михайлис и Валк продолжат традицию в Нур-Султане

Череповчане не выигрывали в Казахстане с февраля 2012 года.

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Северсталь». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Северстали» идёт за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Северсталь» 10 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Северсталь» 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» — «Северсталь» Череповец (10.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На субботу, 10 октября, запланированы четыре матча. Самый ранний из них стартует в 14:00 мск в Нур-Султане, где местный «Барыс» будет выяснять отношения с «Северсталью».

Клуб из Казахстана вернулся с карантина и провёл два поединка. Результат более чем нормальный — два очка. Удалось дотерпеть со СКА на своём льду: забили две шайбы в стартовом периоде, позволили сопернику отыграться и всерьёз рисковали остаться с пустыми руками. Однако Хенрик Карлссон подтащил, а бить буллиты Валк с Михайлисом умеют в любом состоянии (3:2 Б).

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Спустя сутки сражались в Екатеринбурге с «Автомобилистом» (2:3). Зацепиться не сумели, хотя выглядели достойно. Немногое позволили сопернику, вот только тот хорошо реализовывал моменты. Основное разочарование — 116 секунд в формате «5 на 3» в середине второго периода, которые так и не удалось довести до ума.

В остальном с учётом всех факторов «барсы» показали себя недурно. Разумеется, им предстоит набирать физическую форму через игры, ведь перед возвращением на лёд тренировались всего пару дней. В остальном всё нормально: характер на месте, взаимопонимание в атаке прослеживается, вратари не заржавели.

«Северсталь» неплохо прошла тяжелейший отрезок календаря, зацепив четыре очка в пятих встречах с ЦСКА, «Ак Барсом», минским «Динамо», «Йокеритом» и «Сибирью». Одна беда — следом проиграли «Амуру» со счётом 1:3. Получилось чертовски обидно: в конце третьего периода при счёте 1:1 получили большинство. Откатали вхолостую.

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А вскоре после возвращения на лёд пятого полевого «тигры» вернули себе лидерство. Третью шайбу закатили уже в пустые ворота. В принципе, результат справедлив, поскольку подопечные Андрея Разина натурально проспали два периода. Теперь они опустились на седьмую строчку Западной конференции.

Пожалуй, шансы хозяев выше. Они имели лишние сутки на отдых и будут играть на своём льду. А главное — «сталевары» проведут третий поединок за пять суток на фоне серьёзных перелётов. Новосибирск-Хабаровск-Нур-Султан — тяжелейшее турне. А ведь в Казахстане они традиционно чувствуют себя некомфортно.

Предыдущую победу одержали аж в феврале 2012 года, с тех пор — восемь поражений подряд. В семи случаях «Барыс» забивал как минимум трижды, а ведь у «Северстали» травмирован основной вратарь Владислав Подъяпольский. Потому мы бы выбирали между ИТБ 2.5 шайбы «Барыса» за 1.73 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.34.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Северсталь» 10 октября 2020 года

«Барыс» великолепно играет на своём льду с «Северсталью»: восемь побед подряд, в семи случаях забивали как минимум три раза. Череповчане держат планку, вот только им предстоит третий поединок за пять суток по маршруту Новосибирск-Хабаровск-Казахстан. При таких перелётах и травме основного вратаря зацепиться будет сложно.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Барыса» за 1.73.