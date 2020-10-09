Украина — Германия. Прогноз: ещё один кошмар Андрея Шевченко. Без шансов даже в Киеве

10 октября Украина примет Германию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Украина — Германия 10 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Украина — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций Украина — Германия (10.10.2020)

Клубные чемпионаты европейских стран взяли двухнедельный перерыв, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. Многие сборные успели провести товарищеские встречи, а некоторые даже сыграли полуфиналы дополнительной квалификации к Евро-2020.

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На носу третий и четвёртый туры Лиги наций. Формат за прошедший месяц не изменился, но вступили в силу новые условия. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей от общей вместимости арены. Однако это возможно только в том случае, если местные власти в условиях коронавируса не выступят против.



Плотность календаря запредельная. Игры двух туров пройдут с 10 по 14 октября включительно. Открыть программу предстоит в субботу сразу семью матчами, среди которых выделяется битва сборных Украины и Германии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве.



У Андрея Шевченко и сборной Украины большие кадровые проблемы. В октябрьском сборе частично или полностью не смогли принять участие сразу 14 человек. Шесть из них инфицированы COVID-19, у остальных – травмы. По сути выходить приходится вторым составом.

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Во многом это и стало причиной крупного поражения в товарищеском матче с Францией (1:7). Главному тренеру даже пришлось дозаявлять игроков из молодёжной сборной и легендарного вратаря Александра Шовковского, завершившего футбольную карьеру ещё четыре года назад. Впрочем, помогло это, как видно, не сильно.



Сейчас же, перед октябрьскими матчами в Лиге наций, расположение команды пополнили три игрока донецкого «Шахтёра». Полузащитники Виктор Коваленко и Ромеро Марлос, а также центрбек Валерий Бондарь. Из луганской «Зари» прибыл голкипер Никита Шевченко. Однако всех проблем сине-жёлтых это, разумеется, не решит.



Йоахим Лёв намерен увезти из Киева три очка. В столицу Украины главный тренер сборной Германии везёт 23 футболиста. Среди них и получившие отдых во время первой паузы игроки мюнхенской «Баварии». То есть разница в уровне исполнителей колоссальна.

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Немцы начали путь в новом сезоне Лиги наций УЕФА не слишком удачно. Всего лишь два балла в двух турах. Сперва они упустили победу со сборной Испании на последних минутах в родных стенах (1:1), а затем намучались в гостях со сборной Швейцарии, тоже забив первыми (1:1). Хотя по качеству футбола смотрелась даже хуже.



7 октября Германия провела домашнюю товарищескую игру с Турцией. Состав по понятным причинам был экспериментальным, встреча завершилась результативной ничьей (3:3). До четвёртой добавленной ко второму тайму минуты хозяева вели в счёте, но затем пропустили третий.



Теперь же «орлам» в силах помочь Мануэль Нойер, Леон Горетцка, Йозуа Киммих и Серж Гнабри. Помимо баварцев Йоахим Лёв сможет рассчитывать на Тони Крооса, Тимо Вернера, Марселя Хальстенберга и Лукаса Клостерманна. А потому украинцам даже на своём поле будет крайне непросто на что-то рассчитывать. Упустить ещё одну победу для немцев будет преступлением.

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Букмекеры не верят даже в малейший успех сборной Украины в предстоящем поединке с Германией. В целом, понятно. Немцы приедут мощным составом с убойным настроем. Пожалуй, такого соперника никому не пожелаешь.



Идти против линии мы бы не стали, даже плюсовая фора на хозяев выглядит сомнительно. Украинцы, конечно, вызвали ещё одного голкипера, только, на наш взгляд, едва ли это им сильно поможет. Показать конкурентоспособный футбол при отсутствии большинства ведущих игроков практически невозможно.



Интересным вариантом для ставки выглядит П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Свои два-три мяча немцы обязаны забивать, вот только с обороной у них не все так гладко. Несколько хороших моментов отличиться у хозяев точно будут. На гол престижа подопечные Андрея Шевченко могут рассчитывать.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Украина — Германия 10 октября 2020 года

Йоахим Лёв везёт в Киев мощнейший состав. После трех подряд упущенных побед потерять очки вновь будет преступлением, так что с настроем тоже проблем нет. А вот сборной Украины и Андрею Шевченко не позавидуешь: домашний стадион с болельщиками на трибунах, а играть приходится вторым составом. На наш взгляд, шансов у хозяев тут нет.



Ставка: победа сборной Германии + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.