«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз: Калинин, Авцин и Бывальцев нагрузят 18-летнего Ахтямова

13 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Трактора» идёт за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 13 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 13 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» Челябинск (13.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. 13 октября хочется обозвать хоккейным похмельем: в понедельник в КХЛ состоялись сразу восемь матчей, а вот на вторник запланирован всего один. Зато вывеска бодрая. В Казани на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» будет выяснять отношения с «Трактором», начало — в 19:00 мск.

У хозяев очень неприятный отрезок. В шести матчах всего две победы. Оправданий достаточно. Первое: из-за коронавируса пошли кадровые проблемы, даже Дмитрий Квартальнов не смог присутствовать на скамейке. Второе: пять игр из шести состоялись на выезде, что тоже сказалось.

Третье: два поражения из четырёх состоялись за пределами основного времени (2:3 ОТ с «Северсталью» и «Нефтехимиком»). Ещё в двух случаях всё решалось на тоненького: в Нижнем Новгороде очень много выручал Никита Серебряков, в Ярославле провалили дебют и поймали ненужное удаление в концовке.

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Четвёртое: удалось разгромить «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» на своём льду (4:1), пусть состав у соперника и был далёк от оптимального. И тем не менее Дмитрий Квартальнов приучил к тому, что его команды выкладываются в каждой встрече регулярного чемпионата и быстро исправляют ошибки.

А тут не выходит. Целый ряд хоккеистов находится вне заявки из-за коронавируса (Доус, Зарипов, Викстранд, Рейдеборн, Петров), вдобавок в Нижнекамске повреждение получил Тимур Билялов. Тренер Сергей Душкин не смог ответить конкретно на вопрос о состоянии вратаря, заметив только, что «доктора разбираются».

18-летний Артур Ахтямов дебютировал великолепно: 21 сейв помог добраться до овертайма, где Павел Порядин всё же принёс «волкам» победу. И всё же потеря сразу двух основных голкиперов рискуют добавить казанцам трудностей. Ведь «Трактор» сейчас опасен. Три победы в четырёх матчах.

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Что любопытно — строго со счётом 4:2. Досталось «Сочи», московскому «Динамо» и «Куньлуню». Накануне челябинцы уступили в Екатеринбурге «Автомобилисту» (1:3), хотя выглядели симпатично. Сами испортили всё в третьем периоде, нахватав лишних удалений. Хозяева дважды отличились в большинстве и утащили два очка.

Непосредственно по качеству хоккея «мишки» в порядке. В обороне всё налажено, организация и понимание манёвра на месте. Работа Анвара Гатиятулина даёт плоды. В атаке сильно не хватает Вячеслава Кравцова. Молодой нападающий должен вернуться в ближайшие дни, но конкретных сроков тренерский штаб не назвал.

На фоне кадровых потерь «барсов» гости получают реальный шанс зацепиться за очки. Классические Х2 доступны за 2.04 — вариант как минимум любопытный. Нам больше нравится ставка «челябинцы откроют счёт» за 2.27. Шансы на проход сопоставимы, зато коэффициент заметно выше.

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В остальном игра обещает быть вязкой. Казанцы должны помочь молодому вратарю в первом полном матче в КХЛ, а созидать без целого ряда важных исполнителей им будет тяжелее. Ну а «Трактор» по умолчанию не станет торопиться в логове столь опасного оппонента. Пять шайб кажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 13 октября 2020 года

У казанцев четыре поражения в шести матчах. Всё это на фоне кадровых проблем и потери двух вратарей: Тимур Билялов получил повреждение в Нижнекамске и вполне может не сыграть, Адам Рейдеборн выбыл раньше. «Трактор» сейчас хорош — три победы в четырёх поединках и близкое поражение в Екатеринбурге. С учётом всех трудностей казанцев, гости получают хороший шанс на очки.

Ставка: «Трактор» откроет счёт за 2.27.