Латвия U21 — Россия U21. Прогноз: Чалов, Шапи и Лесовой выведут молодёжку на Евро-2021!

13 октября состоится матч квалификации на молодёжный чемпионат Европы — 2021 Латвия — Россия. Начало — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех Эстонии оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Евро-2021 Латвия U21 — Россия U21 13 октября

Букмекеры считают, что матч Латвия U21 — Россия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Поставить на обе забьют можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча квалификации Евро-2021 Латвия U21 — Россия U21 (13.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Пока национальные команды заняты товарищескими встречами и Лигой наций (а в Южной Америке стартовал отбор на ЧМ-2022), молодёжные сборные продолжают квалификацию на Евро-2021.

«Сочи» — «Авангард». Прогноз: Толчинский, Чинахов, Гарипов и Емелин разочаруют букмекеров «Леопарды» выиграли у омичей четыре из пяти матчей на своём льду.

Сборная России придумала себе приключения на ровном месте, уступив месяц назад в Польше со счётом 0:1. Правда, к поединку в Риге она всё равно подходит в максимально комфортном положении. Для выхода в финальную часть с первого места достаточно победы с любым счётом.



Также на Евро-2021 поедут пять лучших команд из числа тех, что займут второе место. Но об этом даже думать не хочется: разница в классе существенная, нужно делать своё дело и спокойно выходить с первой строчки, а не вязнуть в раскладах при подсчёте очков и разницы голов.



9 октября подопечные Михаила Галактионова легко и непринуждённо разгромили в родных стенах сборную Эстонии (4:0). Всё стало понятно уже в дебюте: к 13-й минуте преимущество достигло двух мячей, к 21-й — трёх. Перед перерывом Фёдор Чалов оформил дубль. Оставшееся время превратилось в формальность.

СКА — «Динамо». Прогноз: Вей и Ткачёв пробьют Бочарова, Шипачёв с Яшкиным найдут ответ На стороне петербуржцев свой лёд и лишние сутки на восстановление.

Тренерский штаб поберёг лидеров и досрочно убрал их с поля. Единственное разочарование — игра Ивана Игнатьева, который снова выглядел бледно и даже не реализовал пенальти. Впрочем, это уже частности. В параллельном матче сборная Польши в гостях уступила Сербии (0:1).



Теперь поляки отстают на четыре очка, имея в запасе один матч. Формально россиянам надо победить худшую команду группы, хотя на деле всё не совсем так. У Латвии и Эстонии по четыре очка, однако эстонцы имеют преимущество по личным встречам и находятся в таблице выше.



Вот только чёрно-синие все очки набрали как раз с Латвией, а в остальных случаях проигрывали с разницей не менее чем в четыре мяча. Красно-бело-красные — иной случай. Они никого не отпускают просто так. Достаточно сказать, что команда до сих пор не потерпела ни одного разгромного поражения.

«Спартак» — «Куньлунь». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Рылов отыграются за неудачи на Ковалёве Красно-белые потерпели три поражения подряд и выпали из зоны плей-офф.

0:1 с Польшей, 1:1 и 2:2 с Сербией, 0:0 и 0:1 с Болгарией. С разницей более чем в один мяч проиграли только сборной России, причём на выезде (0:2). И с 28-й минуты действовали в меньшинстве: Даниэль Балодис тогда получил прямую красную карточку за фол последней надежды.



В общем, соперник не подарок. Понятно, что сборная России гораздо сильнее по уровню исполнителей. Матфей Сафонов отправился в национальную команду, но Александр Максименко тоже в полном порядке. И всё же на выезде будет особенно тяжело, ведь много латыши не пропускают.



Думается, необходимого результата россияне всё же достигнут, ведь разница в мастерстве солидная. Но до разгрома вряд ли дойдёт. Мы бы выбирали между П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 и П1 с форой (+2) за 1.76.

Прогноз и ставки на матч отбора молодёжного Евро-2021 Латвия — Россия 13 октября 2020 года

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, сборная России имеет заметное преимущество. Однако Латвия — это крепкая и обученная команда, которая умеет действовать вторым номером. С разницей более чем в один мяч она проиграла лишь однажды — 0:2 в гостях с Россией, там с 28-й минуты пришлось действовать в меньшинстве. Думается, подопечные Михаила Галактионова добьются результата, но много не забьют.



Ставка: победа сборной России и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.