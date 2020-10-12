«Факел» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев и Хосонов оставят Брызгалова на дне ФНЛ

Владикавказцы одержали семь побед в десяти матчах и вошли в топ-5 ФНЛ.

13 октября «Факел» и «Алания» сыграют в матче 15-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Алании» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Факела» оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Факел» — «Алания» 13 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Факел» — «Алания» 13 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча 15-го тура ФНЛ «Факел» — «Алания» (13.10.2020)

ФНЛ набирает обороты. Начали ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам более чем плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе первая половина октября, а на носу уже 15-й тур.

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Естественно, никакие международные паузы лучшую лигу мира не волнуют, все матчи состоятся в один день. А именно — во вторник, 13 октября. В 19:00 мск в Воронеже местный «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов начнёт выяснять отношения с «Аланией» из Владикавказа.

Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы ФНЛ. У хозяев всё по-прежнему грустно. Состав вроде бы крепкий, есть целый ряд футболистов с внушительным опытом в РПЛ: Сергей Брызгалов, Максим Григорьев, Павел Яковлев. Отставка тренера результата не дала. Олег Василенко сменил Владимира Бесчастных, а воз и ныне там.

12 очков в 14 турах, 18-е место, зона вылета. В четырёх предыдущих встречах удалось отличиться лишь однажды, хотя уровень соперников был далеко не самым мощным. По 0:0 с «Томью» и брянским «Динамо», 0:1 с «Иртышом» и 1:3 от «Нефтехимика». Больше одного гола за весь сезон забили лишь однажды. В ворота «Чертаново», которое играет фактически юношами.

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А вот «Алания» чертовски симпатична. О включении в число участников в ФНЛ клуб узнал за неделю до старта первенства, из-за чего старт сезона получился непростым. Зато дальше понеслось. Три поражения в четырёх первых турах — и всего одно в оставшихся 10 поединках. Да и то в гостях у «Крыльев Советов» (0:2) при неплохом футболе.

В девяти предыдущих матчах добыто семь побед. Ни о каком везении не может быть и речи. Напротив, владикавказцы всегда и везде стараются играть в своём стиле: мелкий пас, контроль мяча, прессинг. Работа Спартака Гогниева видна невооружённым взглядом. Высокая результативность, победы.

Красно-жёлтые успели подняться на пятую строчку в турнирной таблице. Тут надо учитывать, что замыкающий топ-4 «Спартак-2» официально оформлен как фарм-клуб, то есть на повышение в классе не претендует. До «Крыльев Советов» три очка, до «Оренбурга» четыре, до «Нижнего Новгорода» — пять.

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Неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение «барсам» даже на чужом поле. Напрягает только большое количество кадровых потерь у гостей: нет Хадарцева, Кобесова и Багаева, Дзахов только вернулся в общую группу, боли в спине испытывает Царикаев. Впрочем, пока молодые футболисты команды проявляют себя выше всяких похвал.

Брать ли П2 за 2.26 — дело вкуса, а вот П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.70 выглядит надёжно. В случае ничьей произойдёт возврат. Вариант посмелее — ИТМ 1.5 гола «Алании» за 2.13, владикавказцы в последнее время крайне результативны.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура ФНЛ «Факел» — «Алания» 13 октября 2020 года

«Факел» по-прежнему испытывает серьёзные проблемы: очки даются с колоссальным трудом, в четырёх предыдущих матчах забили всего один гол. «Алания», напротив, на подъёме. Яркий атакующий футбол приносит плоды. Результативность высокая, победа идёт за победой. Владикавказцы уже забрались в топ-5 и постараются развить успех. П2 с нулевой форой смотрится хорошо, за очки гости наверняка зацепятся.

Ставка: победа «Алании» с нулевой форой за 1.70.