«Северсталь» — «Трактор». Прогноз: Калинин и Бэйлен взяли Казань, в Череповце тоже пошумят

15 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Северстали» идёт за 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Трактор» 15 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Трактор» 15 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» — «Трактор» Челябинск (15.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Уже по традиции вслед за насыщенным игровым днём идёт затишье. На среду запланированы сразу семь матчей, а вот в четверг их будет всего два. Оба стартуют в 19:00 мск. В Череповце местная «Северсталь» в Ледовом дворце сразится с «Трактором».

Соперники добились заметного прогресса по сравнению с прошлым сезоном и чувствуют себя довольно комфортно. «Сталевары» лишь раз за регулярный чемпионат потерпели несколько поражений подряд — 1:4 с минским «Динамо» и 2:5 с «Йокеритом» на рубеже сентября и октября. Для имеющихся финансовых возможностей стабильность поразительная.

Результативность тут не самая высокая, зато с обороной полный порядок. Даже травма основного голкипера Владислава Подъяпольского не мешает исправно добиваться результата. 10 октября, например, уверенно победили в Нур-Султане, показав умение держать эмоции под контролем.

«Спартак» — «Барыс». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Широков приблизятся к зоне плей-офф Клуб из Казахстана показывает удивительный характер, но проблемы со свежестью очевидны.

Подопечные Андрея Разина вели 3:0 к середине 12-й минуты, а уже на экваторе поединка преимущество сократилось до одной шайбы. Нервов и ошибок «Барыс» не дождался: гости пришли в себя и не дали создать ровным счётом ничего. Всего четыре броска за третий период при полном отсутствии удалений. Так и закончили — 3:2.

Справедливости ради, «барсы» тяжеловаты после вынужденного карантина, но это не отменяет заслуг «Северстали». Она абсолютно по делу входит в зону плей-офф. 15 очков в 13 матчах, седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Дальше будет тяжелее, однако пока получается выше всяких похвал.

«Трактор» вообще выиграл четыре раза в пяти последних встречах, хотя соперники были неплохие. По 4:2 с «Сочи», московским «Динамо» и «Куньлунем», а так 3:2 Б в Казани против «Ак Барса». Единственное — проиграли в Екатеринбурге «Автомобилисту» (1:3), хотя и там имели реальный шанс зацепиться.

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В концовке нахватали удалений, а подопечные Билла Питерса дважды реализовали большинство. Бывает. Челябинцы по потерянным очкам уже обошли «Салават Юлаев». И это без Виталия Кравцова. Молодой нападающий по-прежнему залечивает травму, скоро должен вернуться в строй.

Нас ждёт битва двух обученных тренерских команд. Уровень исполнителей у «мишек» чуть выше, зато на стороне «Северстали» свой лёд и пара лишних дней отдыха. Возникает логичное желание проверить лобовую ничью за 4.15. Если не хотите рисковать, рассмотрите Х2 + тотал больше 3.5 гола за 2.10.

Три из четырёх предыдущих очных встречи выдались верховыми. «Трактор» много не пропускает, но до отметки в четыре шайбы добирается уже семь поединков подряд. Что-то вроде 2:2 или 2:3 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Трактор» 15 октября 2020 года

Две тренерские команды с хорошей дисциплиной. У «Трактора» чуть сильнее состав, у «Северстали» свой лёд и два дополнительных дня на отдых. Хочется проверить ничью, альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10. Челябинцы много не забивают, но планки в четыре гола достигают уже семь матчей кряду. Ждём нервного поединка, где всё будет решаться на тоненького.

Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10.